Sodexo é a primeira empresa de benefícios a disponibilizar pagamento por aproximação em seu App

SÃO PAULO, 27 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- De acordo com o IBGE, 77,1% dos brasileiros com mais de 10 anos possuem seu próprio celular, sendo este o principal dispositivo para acesso à internet no País. Somando a esses dados o fato de que o pagamento via celular está chegando ao Brasil com força, temos uma população que começa aos poucos migrar dos cartões de crédito e débito para essa nova forma de realizar pagamentos e recebimentos.

Estimativas apontam que, até 2021, o pagamento via celular terá movimentado até US$23,7 bilhões no Brasil. "Nossos consumidores buscam alternativas fáceis, rápidas e convenientes para realizar seus pagamentos. E, sem dúvida alguma, o celular virou a extensão do nosso próprio corpo. Por isso, nada mais adequado do que facilitarmos a jornada do consumidor Sodexo, que poderão pagar suas despesas de refeição, alimentação e combustível apenas aproximando seu celular das maquininhas de pagamento", explica Stener Navarro, Vice-Presidência de Produtos e Tecnologia da Sodexo Benefícios e Incentivos do Brasil.

A partir de setembro, os consumidores que já utilizam os cartões Sodexo Alimentação, Refeição, Combustível, Premium, Gift, Cultura e todos os produtos da companhia na modalidade Flex, poderão utilizar o pagamento móvel em seus celulares Android através do aplicativo Sodexo Club. Tal inovação torna a Sodexo a primeira empresa do setor de benefícios a utilizar essa nova modalidade de pagamento e, no grupo Sodexo, o Brasil torna-se o pioneiro em implantar essa tecnologia.

O pagamento via celular com o app Sodexo Club utiliza a tecnologia NFC (Near Field Communication), que permite a troca de informações com segurança entre dispositivos compatíveis sem qualquer contato físico (contactless). As transações poderão ser realizadas em estabelecimentos com maquininhas que já utilizam esta tecnologia e, em breve, a Sodexo também disponibilizará pagamento móvel instantâneo e por meio de QRCode.

Transformação Digital

A iniciativa faz parte do novo modelo de negócios da companhia. Além das novidades no aplicativo Sodexo Club – a principal plataforma de relacionamento da marca com seus consumidores, a Sodexo tem desenvolvido serviços ainda mais modernos, como o novo portal de relacionamento para estabelecimentos; o serviço de crédito online, que permite às empresas recarregarem o cartão dos funcionários em até 90 minutos; o sistema de autosserviço para estabelecimentos parceiros, entre outros.

"Trabalhamos para inovar e desenvolver serviços que levem mais qualidade de vida para nossos clientes e consumidores, que são o centro de tudo o que fazemos. Por isso, trabalhamos de forma incessante para oferecer tecnologias que atendam às exigências do nosso novo consumidor, cada vez mais exigente e digital. Soluções como esta são impulsionadas por nosso Espírito de Progresso, que estimula uma cultura de inovação dentro da companhia e engaja o time a desenvolver as melhores soluções", avalia Stener.

Pagamento móvel no Brasil

Em 2018, 67% das transações foram realizadas por homens;





A adesão inicial à tecnologia é maior por usuários do gênero masculino;





Porém, mulheres têm um nível de engajamento 28% maior que homens;





36% das transações ficam concentradas na faixa etária de 25 a 34 anos (prova de que a geração Z está constantemente buscando alternativas que facilitem as ações do dia a dia);





Usuários com idade superior a 35 anos têm um ticket médio 34% maior que usuários mais novos;





Por mais que os homens sejam maioria no primeiro contato com a tecnologia de pagamentos, são as mulheres que surpreendem quando o assunto é recorrência de uso.

Fonte: https://www.codemoney.com.br/

