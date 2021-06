Sodexo: Fazenda Urbana de Paraisópolis produziu mais de 500kg de hortaliças

A ação visa também o empoderamento de mulheres com capacitação para cultivo de hortaliças em casa, gerando oportunidade de trabalho e renda por meio da venda de parte da produção. Neste período, 148 pessoas receberam treinamento, sendo 141 mulheres e 7 homens.

Andreia Dutra, presidente do Instituto Stop Hunger no Brasil, conta que um dos objetivos da horta comunitária AgroFavela-Refazenda, que tem 80% da sua infraestrutura subsidiada por recursos financeiros da Stop Hunger França e 20% por recursos do Instituto Stop Hunger Brasil, é disseminar o conceito de fazendas urbanas, se adaptando ao contexto das comunidades carentes, como Paraisópolis, de acordo com alternativas possíveis de hortas verticais, utilização de espaço em quintais, lajes e canteiro para plantio e cultivo de hortaliças. "Além disso, temos a oportunidade de engajar e apoiar as mulheres, que são majoritariamente chefes de família, a terem sua própria renda e uma possível profissão", conclui Andreia.

Coordenador Nacional do G10 Favelas e líder comunitário em Paraisópolis, Gilson Rodrigues afirma que o objetivo é levar esta iniciativa para outras comunidades do Brasil. "O G10 pretende criar mil hortas nas favelas do país. A melhor forma de apoiar a população neste momento é oferecendo condições para que as pessoas tenham alimentação saudável. Levando horta para dentro das casas das pessoas, o projeto Agrofavela possibilita as famílias de baixa renda a ter acesso a comida de qualidade e mais barata", diz.

Serviço:

Local: Associação das Mulheres de Paraisópolis - Rua Itamotinga, 100 - Paraisópolis, São Paulo/SP

SOBRE A SODEXO

Fundada em 1966 por Pierre Bellon, em Marselha, a Sodexo é líder global em serviços que melhoram a qualidade de vida, um fator essencial para o desempenho dos indivíduos e das organizações. Presente em 67 países, a Sodexo atende 100 milhões de consumidores todos os dias por meio de uma combinação exclusiva de Serviços On-site, Serviços de Benefícios e Incentivos, além de Serviços Pessoais e Domiciliares. Por meio de mais de 100 tipos de serviços, a Sodexo proporciona aos clientes uma oferta integrada desenvolvida em mais de 50 anos de experiência: serviços de alimentação, recepção, manutenção e limpeza, até gestão de equipamentos e instalações; desde cartões de benefício e programas que promovem o engajamento de colaboradores por meio de soluções que simplificam e melhoram sua gestão de despesas e mobilidade, até assistência residencial, creches e serviços de concierge. O sucesso e desempenho da Sodexo são pautados em sua independência, no modelo de negócio sustentável, e na capacidade de desenvolver e incentivar a participação de seus 420 mil colaboradores por todo o mundo.

SOBRE O STOP HUNGER

Ao longo de 25 anos, o Stop Hunger tem atuado como uma força de liderança global na luta contra a fome e a má nutrição, sustentavelmente.

No Brasil desde 2003, diversas iniciativas Stop Hunger têm sido realizadas de maneira consistente e com importantes contribuições. Com o objetivo de expandir sua atuação, em 2015 constitui-se o Instituto Stop Hunger no país. Uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), sem fins lucrativos, que envolve os stakeholders da Sodexo, engajando colaboradores, clientes, usuários, estabelecimentos credenciados e fornecedores e membros da sociedade em geral, com o objetivo de fortalecer a nossa atuação na causa Stop Hunger no país e contribuir na melhoria da qualidade de vida de pessoas menos favorecidas.

www.sodexobeneficios.com.br

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1550058/Foto.jpg

FONTE Sodexo

Related Links

http://www.sodexobeneficios.com.br



SOURCE Sodexo