Sodexo: Instituto Stop Hunger firma parceria com Centro de Excelência do WFP no Brasil

SÃO PAULO, 22 de julho de 2021 /PRNewswire/ -- O Instituto Stop Hunger Brasil, organização da sociedade civil de interesse público (OSCIP) sem fins lucrativos, mantida pelo Grupo Sodexo, e o Centro de Excelência contra a Fome do WFP (Programa Mundial de Alimentos) no Brasil formalizaram parceria. Por meio desse acordo, serão promovidas ações de combate à fome e a promoção da segurança alimentar e nutricional no País. O Memorando de Entendimento assinado pelas organizações prevê, ainda, a realização de campanhas de conscientização e doação emergencial de alimentos, além de outras práticas para fortalecer a produção sustentável, a soberania alimentar e a promoção da segurança alimentar e nutricional.

"Estamos muito felizes em unir forças com o WFP nesse propósito tão importante, ainda mais em tempos tão desafiadores como o que estamos vivendo, no qual muitas pessoas estão em situação de vulnerabilidade social e precisam de toda assistência. Nosso principal cuidado é para que as iniciativas apoiadas sejam planejadas desde a implementação para serem projetos perenes e autossustentáveis. Contar com o apoio de parceiros estratégicos como o WFP nos ajuda a potencializar, ainda mais, as ações para agirmos de forma sustentável por um mundo sem fome.", destaca Andreia Dutra, Presidente do Instituto Stop Hunger no Brasil.

A Sodexo e o WFP são parceiros globais desde 2014 por meio do Stop Hunger, em uma atuação conjunta na frente da distribuição de vouchers para compra de alimentos, serviços de logística e na área de nutrição. A manutenção dessa cooperação no Brasil contribuirá para o mapeamento de melhores práticas e para a promoção ao apoio de projetos que contribuam para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), especialmente os ODS 2, que visa erradicar a fome e promover a agricultura sustentável, e ODS 17, na construção de parcerias.

"Para nós, é muito importante podermos contar com parceiros como a Sodexo e o Instituto Stop Hunger para a construção de um mundo em que todos e todas possam ter acesso à alimentação adequada", diz Daniel Balaban, diretor do Centro de Excelência contra a Fome e Representante do WFP no Brasil.

Fundada em 1966 por Pierre Bellon, em Marselha, a Sodexo é líder global em serviços que melhoram a qualidade de vida, um fator essencial para o desempenho dos indivíduos e das organizações. Presente em 67 países, a Sodexo atende 100 milhões de consumidores todos os dias por meio de uma combinação exclusiva de Serviços On-site, Serviços de Benefícios e Incentivos, além de Serviços Pessoais e Domiciliares. Por meio de mais de 100 tipos de serviços, a Sodexo proporciona aos clientes uma oferta integrada desenvolvida em mais de 50 anos de experiência: serviços de alimentação, recepção, manutenção e limpeza, até gestão de equipamentos e instalações; desde cartões de benefício e programas que promovem o engajamento de colaboradores por meio de soluções que simplificam e melhoram sua gestão de despesas e mobilidade, até assistência residencial, creches e serviços de concierge. O sucesso e desempenho da Sodexo são pautados em sua independência, no modelo de negócio sustentável, e na capacidade de desenvolver e incentivar a participação de seus 420 mil colaboradores por todo o mundo.

Ao longo de 25 anos, o Stop Hunger tem atuado como uma força de liderança global buscando agir de forma sustentável por um mundo sem fome.

No Brasil desde 2003, diversas iniciativas Stop Hunger têm sido realizadas de maneira consistente e com importantes contribuições. Com o objetivo de expandir sua atuação, em 2015 constitui-se o Instituto Stop Hunger no país. Uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), sem fins lucrativos, que envolve os stakeholders da Sodexo, engajando colaboradores, clientes, usuários, estabelecimentos credenciados e fornecedores e membros da sociedade em geral, com o objetivo de fortalecer a nossa atuação na causa Stop Hunger no país e contribuir na melhoria da qualidade de vida de pessoas menos favorecidas.

Sobre o WFP - O Programa Mundial de Alimentos (WFP), Prêmio Nobel da Paz de 2020, é a maior agência humanitária das Nações Unidas, salvando vidas em emergências e, por meio da assistência alimentar e de projetos de segurança alimentar e nutricional, contribui para a paz, estabilidade e prosperidade das pessoas que se recuperam de conflitos, de desastres e do impacto das mudanças climáticas. O Centro de Excelência contra a Fome Brasil é fruto de uma parceria entre o WFP e o governo Brasileiro. A missão do Centro de Excelência é apoiar países em desenvolvimento na criação e implementação de soluções sustentáveis contra a fome a partir da utilização das experiências exitosas desenvolvidas no Brasil. O Centro de Excelência do WFP atua também como um fórum global para o diálogo político e aprendizagem sobre alimentação escolar, agricultura familiar, nutrição e atividades relacionadas à segurança alimentar.

