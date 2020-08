Sodexo lança plataforma digital de gestão de despesas e incentivos

SÃO PAULO, 7 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- A Sodexo Benefícios e Incentivos acaba de lançar o Sodexo Multi. A solução permite às empresas disponibilizar aos seus funcionários carteiras digitais pré-pagas. O Sodexo Multi foi criado para gestão de despesas corporativas e para pagamento de bônus e premiação, permitindo praticidade, eficiência, com o encurtamento de processos ao reunir diversos serviços em uma plataforma única. O cadastro do funcionário pode ser ativado de forma online e sem análise de crédito.

Para o gestor, a tecnologia da Sodexo permite simplificar os processos da área de recursos humanos ao facilitar a gestão das despesas e pagamentos, além de contribuir para a eficiência no controle orçamentário. A solução Sodexo Multi também permite a criação de diversas carteiras digitais (digital wallets) personalizadas que podem ter uso pré-determinado pela companhia como: despesas corporativas, farmácia, viagens, hotéis e incentivos, inclusive com a possibilidade de configuração de saque.

Para o colaborador, além de todas as vantagens de ter um único cartão bandeirado para todas as carteiras digitais, destacam-se também o acesso a um único aplicativo que integra inúmeros serviços que facilitarão seu dia a dia, como por exemplo, realizar compras, pagamento por aproximação do cartão (NFC), definir e alterar a senha, verificar o extrato de transações online, realizar saques, além de ter acesso a descontos e compras de diversos serviços como academias, cinema, cursos, aplicativos de mobilidade urbana, streaming de música e muito mais.

O projeto surgiu a partir da premissa da Sodexo em posicionar as pessoas no centro de sua estratégia de negócio e da sua visão colaborativa em trazer insights de clientes, parceiros e colaboradores.

"Trabalhamos para inovar e desenvolver serviços que tragam mais eficiência aos gestores de RH e ofereçam serviços de Qualidade de Vida aos usuários dos produtos da Sodexo em todos os seus momentos de vida, muito além da jornada de trabalho. Soluções como a Sodexo Multi, desenvolvida e criada no Brasil, fazem parte do novo modelo de negócios da companhia, que estimula uma cultura de inovação e impulsiona o time a sempre buscar soluções alinhadas às necessidades das pessoas", explica Stener Navarro, vice-presidência de produtos e tecnologia da Sodexo Benefícios e Incentivos do Brasil.

www.sodexobeneficios.com.br

www.sodexomulti.com.br

