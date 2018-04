Sodexo On-site fecha parceria com Plural Bio e abre mais uma loja da Só Orgânicos

A nova loja foi estratégica para a Plural Bio. Um estudo da empresa de marketing de varejo norte-americana, Acosta Inc, revela que 60% dos produtos de alimentação adquiridos pelos millennials ou geração Y (dos 21 aos 34 anos) são naturais ou orgânicos. "Ficamos muito felizes com esta parceria e a marca foi muito bem recebida pelos alunos da FAAP. Já é nossa loja com mais saída, a reposição é diária, trazemos sempre tudo muito fresco.", diz Carmine Gianfrancesco, um dos sócios. "Nós só aceitamos produtos que tenham certificação orgânica, o que garante a rastreabilidade da cadeia de produção.", completa.

A pesquisa Back to Our Roots: The Rise of the Natural/Organic Shopper, realizada nos Estados Unidos, também atesta que os millennials estariam mais propensos a entender e conhecer a origem de sua alimentação.

Sergio Caires, diretor do segmento Educação da Sodexo On-site Brasil, conta que "A proposta da marca Só Orgânicos vem ao encontro da nossa estratégia de estarmos atentos às inovações e tendências relacionadas a serviços de alimentação. Observamos que, cada vez mais, as pessoas buscam alternativas mais saudáveis e equilibradas no momento de se alimentar. Entre o público jovem, conforme os próprios dados comprovam, esse comportamento é ainda mais latente. Estamos buscando levar isso aos nossos consumidores de maneira cada vez mais prática, cômoda e acessível. A parceria com a Plural Bio é reflexo disso."

Os alunos da FAAP também contam com um cupom exclusivo de 10% de desconto para compras pelo aplicativo da Plural Bio, disponível gratuitamente para Android e IOS, podendo receber em casa os mais variados itens de mercearia e feira orgânicos certificados.

