SOFAR avança em direção a um futuro de emissões líquidas zero com inovações impressionantes em PV (energia solar fotovoltaica) e ESS (sistemas de armazenamento de energia) na SNEC

XANGAI, 26 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- A SOFAR, fornecedora líder global de soluções de PV e ESS, lançou várias inovações competitivas de armazenamento solar e energético globalmente na SNEC 2023, alimentando uma transição limpa acelerada em direção à neutralidade de carbono.

Otimizado para usinas de armazenamento de energia em escala de serviços públicos, a SOFAR exibe seu mais recente carro-chefe, o PowerMaster, uma solução integrada líder do setor incorporada com tecnologias de ponta. Como uma solução segura, confiável e sustentável para garantir a resiliência da rede em meio às exigentes condições operacionais do mercado, o PowerMaster é uma combinação de um inovador sistema de resfriamento híbrido com ar e líquido, sistemas de segurança 3+2, design modular, menor custo nivelado de energia armazenada (LCOS) e controle inteligente.

Resultado de dez anos de exploração e P&D independente, o SOFAR PowerMaster conquistou o reconhecimento de parceiros do setor desde seu lançamento. Durante o "Powering Forward New Product Launch" da conferência, a SOFAR assinou memorandos de entendimento (MoUs) com a Hongyuan New Energy, Huaqing New Energy e Xiaoju New Energy, solidificando ainda mais sua presença predominante no mercado de armazenamento de energia.

Enquanto isso, a SOFAR lançou outro novo produto, o inversor string de 320kW PowerMega, adaptado para energia solar fotovoltaica em setores públicos. Esse inversor de alta corrente fez uma estreia impressionante na SNEC resolvendo os pontos sensíveis tradicionais e combinando eficiência, segurança e facilidade de uso, tudo em um. Com uma eficiência máxima de até 99,05% e corrente de entrada de 20A por MPPT, o inversor é compatível com módulos de 210/182mm e permite maiores rendimentos de energia. Com anti-corrosão IP66 e C5-M, ela consegue sobreviver a ambientes severos com uma ampla faixa de temperatura de trabalho de -30 a 60 ℃. Além disso, suporta a detecção de curvas I-V, que permite identificar strings defeituosas, mantendo assim uma operação estável o tempo todo.

Em virtude da competitividade comprovada do PowerMega, a SOFAR também assinou memorandos de entendimento com a Guohong Energy Group, a Sichuan Shangwei e a Tianlun New Energy, destacando sua força e influência no setor de serviços públicos e marcando um capítulo essencial da jornada da empresa rumo à ambição de alcançar as emissões líquidas zero.

"À medida que os países em todo o mundo descarbonizam continuamente suas fontes de energia e eliminam gradualmente a dependência da energia de carvão, vemos grande potencial na energia renovável, uma vez que isso mostra um impacto positivo na construção de um planeta mais sustentável e de baixo carbono. A SOFAR trabalhará incessantemente para apresentar soluções para todos os cenários para as demandas crescentes, tornando as energias renováveis acessíveis e disponíveis para mais países", disse Guy Rong, vice-presidente sênior da SOFAR.

A SOFAR é um fornecedor global líder de soluções de energia solar fotovoltaica (PV) e armazenamento de energia, comprometido em ser líder em soluções de energia digital com um portfólio abrangente, que inclui inversores PV, inversores híbridos, sistemas de armazenamento de bateria, armazenamento de energia centralizada e soluções inteligentes de gerenciamento de energia para aplicações residenciais, comerciais e industriais, e de grande escala. Até 2021, a SOFAR entrou noTOP5 Global Hybrid Inverter Suppliers, criando uma rede global de P&D com três centros de P&D e duas bases de fabricação. Em 2022, a capacidade de produção anual da SOFAR atingiu 10 GW para inversores fotovoltaicos e de armazenamento e de 1GWh para baterias. Até o final de 2022, a SOFAR enviou mais de inversores de 18 GW para mais de 100 países e regiões em todo o mundo.

Saiba mais: https://www.sofarsolar.com/

