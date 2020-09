Sofia Vergara en colaboración con Foster Grant® lanza una nueva colección de lentes

"Me ha encantado crear mi colección de lentes con Foster Grant. La marca no sólo tiene una gran herencia y un sólido compromiso por apoyar a los necesitados; además, fue divertido trabajar con ellos mientras daba vida a mis ideas", mencionó Vergara. "He usado lentes de lectura y sé lo importante que son para muchos de nosotros. También sé que una mujer quiere sentirse bien cuando los usa. Quería ofrecer diseños a la moda, elegantes y atrevidos que permitieran a las mujeres no sólo ver, sino Embellecer su mirada".

Ambos, Foster Grant y Sofia Vergara, esperan que este lanzamiento también ayude a combatir la discapacidad visual, la discapacidad más grande del mundo. Un tercio de la población global, 2.5 billones de personas, viven sin corregir su visión. Alrededor de un billón de personas sólo necesitan lentes de lectura para corregir su visión, de los cuales, 500 millones viven en comunidades sin acceso a lentes de lectura.

Desde 2008, FGX ha donado más de 11 millones de lentes para eliminar la pobreza visual alrededor del mundo a través de RestoringVision, quien es la organización sin fines de lucro más grande del mundo dedicada a proveer lentes de lectura a personas necesitadas viviendo en comunidades desfavorecidas. En honor al lanzamiento de Sofia Vergara x Foster Grant en México, Foster Grant tiene el compromiso de donar 75,000 lentes de lectura a RestoringVision, específicamente para personas de escasos recursos en México.

"La colección Sofia Vergara x Foster Grant da a nuestros consumidores una elegante colección de lentes a precios accesibles, con el beneficio adicional de ayudar a combatir un importante problema de salud global" mencionó Gustavo Berezin, Vicepresidente y Gerente General de FGX Latin America.

"Estamos encantados y agradecidos de asociarnos con Sofia en este increíble proyecto, esperamos que su colección inspire moda y diversión, así como soluciones reales para las necesidades globales de este momento".

Sofia Vergara colaboró con el Director Creativo y Vicepresidente Senior de Desarrollo de Producto de Foster Grant, Matthew Coon, dando vida a icónicos y sofisticados estilos a precios notoriamente competitivos $599 y $649. Los estilos de lentes de lectura cuentan con una variedad de graduaciones y todos lentes de sol cuentan con 100% protección contra rayos UVA-UVB.

Acerca de FGX International

FGX International es una subsidiaria propiedad de Essilor International. FGX International es un diseñador y comercializador líder de lentes de sol, armazones ópticos y lentes de lectura sin prescripción médica, cuenta con una cartera de marcas altamente reconocidas que incluyen Foster Grant®, Ryders®, Magnivision®, Gargoyles®, Corinne McCormack®, Solar Shield® y Readers.com®. FGX International también posee licencias de marcas como son: Ironman®, Disney®, Steve Madden®, French Connection®, Frye®, Reebok®, Dockers®, Nine West® y Panama Jack®. Con sede en Smithfield, Rhode Island en los Estados Unidos, FGX International tiene oficinas adicionales ubicadas en la ciudad de Nueva York; Toronto, Canadá; Vancouver, Canada; Milán, Italia; Stoke-on-Trent, Inglaterra; Chessington, Inglaterra; México, Ciudad de México y Shenzhen, China. Para obtener más información sobre FGX International, visita el sitio web www.fgxi.com.

Acerca de Sofia Vergara

Sofia Vergara es una actriz nominada al Emmy, Globo de Oro y SAG. Conocida por interpretar a 'Gloria Pritchett-Delgado' en la cinco veces ganadora de un premio Emmy, "Modern Family". Recientemente se unió al exitoso reality "America's Got Talent" como una nueva juez. Junto con el reconocimiento que ha ganado por su carrera como actriz, Vergara es también una empresaria exitosa que ha cultivado una marca de estilo de vida fuerte. Su atractivo mundial le ha permitido hacer crecer con éxito su base de consumidores en todos los grupos demográficos, con una cartera diversa de productos que van desde fragancias hasta muebles, cuidado del cabello y una colección de mezclilla, Sofia Jeans, en Walmart.com y en selectas tiendas de Walmart. Es la embajadora global de Head & Shoulders, la marca de shampoo número uno en el mundo, y ha diseñado su propia colección de muebles contemporáneos para Rooms To Go. Sus fragancias, "Sofia by Sofia Vergara", "Love", "Tempting", "Tempting Paradise" y "Lost in Paradise". Vergara continúa su compromiso de apoyar las iniciativas de microfinanzas asociándose con Kiva, el primer sitio web personal de microcréditos para recaudar $50M en el fondo Global COVID-19. Este fondo se centra en proporcionar fondos directos y eficientes a las poblaciones marginadas de todo el mundo, incluidas las minorías, las mujeres y las de zonas aisladas afectadas por COVID-19.

Acerca de RestoringVision

RestoringVision es la organización sin fines de lucro más grande del mundo dedicada a proveer lentes de lectura a personas necesitadas viviendo en comunidades de escasos recursos. Desde 2003, RestoringVision ha impactado las vidas de más de 17 millones de personas en 130 países, y sigue impactando millones de vidas cada año. Para obtener más información y contribuir a RestoringVision, visita www.RestoringVision.org.

