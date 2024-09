Softbank et NewPhotonics annoncent leur collaboration sur une technologie photonique de pointe pour les commutateurs LPO, CPO et tout optique destinés à l'AI-RAN

L'accord de collaboration vise les centres de données de nouvelle génération vRAN vers fronthaul avec transmission et commutation tout optique

FRANCFORT, Allemagne, 24 septembre 2024 /PRNewswire/ -- SoftBank Corp. (« SoftBank ») et NewPhotonics LTD (« NewPhotonics »), un chef de file de la photonique intégrée avancée, annoncent aujourd'hui une collaboration commune en R&D afin de faire progresser les technologies photoniques pour LPO (Linear-drive Pluggable Optics), CPO (Co-packaged Optics) et All-Optics Switch Fabric. Cette technologie de convergence photonique-électronique avec communication optique à haut débit et technologie de commutation optique permet une faible latence et une faible consommation d'énergie dans les centres de données d'IA et l'infrastructure mobile fronthaul. Les technologies soutiennent SoftBank dans le centre de données IA et l'infrastructure fronthaul mobile grâce aux technologies brevetées de NewPhotonics couplées à sa puce intégrée photonique (PIC) pour une communication tout optique fiable et une commutation de tissu optique.

Visant à améliorer les performances de la structure GPU/CPU/commutateur avec une connectivité optique PIC et à faible latence, la technologie s'attaquera également aux goulets d'étranglement en matière de consommation d'énergie et de capacité dans les charges de travail des clusters d'IA basées sur la communication optique à grande vitesse et la technologie de commutation optique. Le SerDes (sérialiseur/désérialiseur) optique breveté de NewPhotonics permettra une plus grande densité et un transfert de données à faible latence dans les réseaux mobiles frontaux et les centres de données.

Les technologies optiques avancées regroupées permettent d'optimiser la vitesse et l'écoefficience, ce qui est essentiel pour la reconception des centres de données pour les applications de calcul et de traitement vectoriel à haute performance. En outre, la technologie LPO réalisée en incorporant le PIC de NewPhotonics dans l'émetteur-récepteur optique permet une transmission sur de longues distances plus importante que la technologie LPO existante. L'application de la technologie LPO de NewPhotonics à la liaison frontale mobile devrait permettre de réduire les délais de traitement, de diminuer la consommation d'énergie et d'allonger les distances des équipements de transport de données.

Ryuji Wakikawa, directeur de l'institut de recherche SoftBank sur les technologies avancées, déclare :

« Nous pensons que ce partenariat avec NewPhotonics est nécessaire pour les infrastructures de la prochaine génération. En collaborant, nous envisageons une transformation des centres de données d'IA et de l'infrastructure mobile fronthaul avec des technologies de convergence optique-électronique qui améliorent la vitesse, la limite de distance, la capacité et, plus important encore, conduisent à des gains de durabilité donnant à SoftBank un avantage significatif et une position de leader sur le marché ».

Yaniv Ben Haim, CEO de NewPhotonics, ajoute : « Notre nouvel accord de collaboration avec Softbank marque une étape importante pour notre entreprise et l'industrie afin de faire progresser la technologie d'interconnexion optique en CPO et enfichable qui répond aux besoins de l'infrastructure moderne de calcul et d'IA. Nous restons déterminés à repousser les limites de la communication optique en réduisant la latence et la puissance sur des distances modulables. Ce partenariat illustre notre confiance dans l'impact de la connectivité tout optique sur l'avenir de l'IA et de la 6G grâce à nos innovations photoniques brevetées. »

À propos de Softbank

Guidée par la philosophie d'entreprise du groupe SoftBank, « Révolution de l'information, bonheur pour tous », SoftBank Corp. (TOKYO : 9434) exerce des activités dans le domaine des télécommunications et des technologies de l'information au Japon et à l'international. S'appuyant sur ses solides fondations commerciales, SoftBank Corp. se développe dans des domaines autres que les télécommunications, conformément à sa stratégie de croissance « Au-delà de l'opérateur », tout en poursuivant la croissance de ses activités télécoms en exploitant la puissance des solutions 5G/6G, IoT, Digital Twin et Non-Terrestrial Network (NTN), y compris les télécoms stratosphériques basées sur une station de plateforme à haute altitude (HAPS). Tout en construisant des centres de données d'IA et en développant des LLM en interne spécialisés dans la langue japonaise avec 1 000 milliards de paramètres, SoftBank applique l'IA pour optimiser les performances des réseaux d'accès radio (AI-RAN) dans le but de devenir un fournisseur d'infrastructures sociales de prochaine génération. Pour en savoir plus, veuillez consulter le sitehttps://www.softbank.jp/en/

À propos de NewPhotonics

NewPhotonics est une société de semiconducteurs sans usine basée à Tel Aviv en Israël. Elle conçoit, développe et fabrique des circuits intégrés photoniques (PIC) qui repoussent les limites de la connectivité et du traitement optiques pour un nouveau paradigme tout optique dans la mise en réseau et la transmission de données informatiques. Fondé en 2020, NewPhotonics est une société privée et de financement privé. Pour plus d'informations, consultez le site www.newphotonics.com.

