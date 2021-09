SoftBank Vision Fund 2 mène un financement de série C de 122 millions de dollars dans DICE alors que l'inventeur de l'iPod, Tony Fadell, rejoint le conseil d'administration

- DICE continue de transformer la billetterie avec une plateforme mobile qui empêche le trafic de billets, défend la transparence des prix et investit massivement dans Discovery

- Au cours de la dernière année, DICE a travaillé avec 6 400 artistes et a vendu des billets à des fans dans 179 pays

LONDRES, 28 septembre 2021 /PRNewswire/ -- DICE, la plateforme de découverte musicale et de billetterie d'événements à croissance rapide, a annoncé aujourd'hui avoir levé jusqu'à 122 millions de dollars en financement de série C. Le tour de table a été mené par un nouvel investisseur, SoftBank Vision Fund 21, suivi des investissements de Tony Fadell's Future Shape, Blisce, l'entrepreneur français Xavier Niel, Mirabaud Private Equity, Cassius et Evolution.2

Depuis sa création en 2014, DICE s'est concentré sur la réparation du monde opaque de la billetterie avec son modèle transparent « fan-first » et une plate-forme mobile-first qui a empêché le trafic de billets.

La mission de l'entreprise est de rassembler les gens pour profiter des spectacles. DICE permet aux fans de découvrir et d'acheter facilement des billets pour des spectacles en direct et en direct en quelques secondes. DICE a des prix initiaux clairs, et des fonctionnalités telles que des remboursements sur les spectacles à guichets complets et une fonctionnalité populaire de « liste d'attente » qui offre aux fans inconditionnels un accès aux concerts les plus populaires et garantit que les salles sont à pleine capacité, ce qui augmente leurs revenus. De plus, les artistes ne réalisaient plus de perte sur la vente de billets, car l'entreprise empêche la revente secondaire de billets grâce à sa technologie innovante3.

« Nous pensons que la technologie de DICE a la capacité de transformer l'avenir du divertissement en direct », a déclaré Yanni Pipilis, associé directeur de SoftBank Investment Advisers. « En plus de la flexibilité et de la sécurité d'une billetterie transparente, la plate-forme connecte les fans, les artistes et les salles d'une manière complètement nouvelle... Nous sommes ravis de nous associer à DICE pour aider à créer des expériences événementielles remarquables pour les fans du monde entier. »

Avec ce financement supplémentaire, DICE développera considérablement l'entreprise en élargissant la portée aux artistes, aux fans et aux lieux, tout en embauchant de nouveaux membres de l'équipe, en ajoutant à son offre de diffusion en direct et en lançant un programme ambitieux de développement des artistes qui verra la plate-forme travailler avec encore plus d'artistes directement sur leur stratégie en direct.

« DICE reconnecte l'industrie des expériences en direct. Nous avons prouvé que si vous traitez bien les fans, ils sortent plus », a déclaré Phil Hutcheon, PDG et fondateur de DICE « Nous révisons un système injuste et inefficace en mettant au point une approche transparente, axée sur les données et sur les fans, en construisant un écosystème évolutif qui aide les artistes, les promoteurs et les salles à prospérer. Avoir SoftBank comme partenaire nous permet de nous développer sur tous les marchés. »

DICE s'est différencié de ses concurrents en mettant l'accent sur les fans réguliers, et son algorithme Discovery est responsable de plus de 40 % des billets vendus, ce qui profite énormément aux artistes et aux salles.

L'industrie en a pris note : DICE travaille avec plus de 3 600 salles, festivals et promoteurs dans le monde, y compris Avant Gardner de Brooklyn et l'un des plus grands festivals de musique au monde, Primavera Sound.

En plus des événements physiques, au début de la pandémie l'année dernière, DICE a été le pionnier de la diffusion en direct de billets. Couvrant la musique, les arts et la culture, DICE a alimenté plus de 6 400 diffusions live à ce jour, fer de lance d'un véritable avenir hybride pour l'industrie. Les diffusions en direct payantes ont donné aux artistes un accès direct aux fans et aux revenus du monde entier. À cette fin, DICE a mis en place un réseau mondial de salles incroyables pour leur permettre de diffuser leurs spectacles en direct afin d'étendre leur portée et leurs capacités commerciales.

L'accès direct aux fans ne se limite pas aux diffusions en direct. DICE permet à des artistes comme Bicep de garder le contrôle de leur tournée. Le groupe de musique électronique est passé de 300 à plus de 30 000 billets par événement à Londres grâce à leur partenariat exclusif avec DICE.

« Nous avons commencé à travailler avec DICE dès que Bicep a commencé à faire des concerts à Londres. Ils nous ont encouragés à vendre des billets directement aux fans sur l'application et à faire confiance aux données nous permettant d'investir dans l'événement plutôt que dans du marketing supplémentaire. Nous avons tracé une stratégie, en vendant rapidement, en offrant une croissance exponentielle spectacle par spectacle. Cela nous a permis de rester indépendants et de choisir nos partenaires. Cela a très bien fonctionné pour l'artiste, nos fans, nos partenaires et notre label. Nous sommes ravis d'utiliser le modèle DICE à l'échelle mondiale, en espérant un succès similaire sur tous nos marchés clés », a commenté Oli Isaacs, manager de Bicep.

Dans cette phase critique de croissance, Tony Fadell, inventeur de l'iPod et co-inventeur de l'iPhone qui a amené la musique dans la paume de notre main, rejoint le conseil d'administration de DICE pour soutenir le développement et l'expansion de la plate-forme dans les salles.

« L'industrie du concert est un fouillis d'outils archaïques et de "normes de l'industrie" taxantes où les artistes sont payés en dernier. Les sites déboursent pour le marketing et sont redevables aux conglomérats de billets. Les fans doivent chasser les spectacles et acheter régulièrement des billets hors de prix sur les marchés secondaires ou le marché noir. Cela n'a pas de sens ! » a déclaré Tony Fadell, inventeur de l'iPod. « DICE réinvente l'ensemble de l'industrie du live, pas seulement une partie de celui-ci : les salles sont connectées aux fans et aux artistes. Les artistes bénéficient de transparence, d'accès et de contrôle. Les fans découvrent facilement les spectacles locaux et les diffusions en direct dans le monde entier, et achètent des billets non issus du trafic en un seul clic. Je suis ravi de rejoindre le conseil d'administration de DICE et de faire partie d'une autre révolution du divertissement. »

Avec le taux de croissance actuel de l'entreprise, 49 000 artistes et créateurs utiliseront DICE d'ici fin 2022.

Pour trouver les prochaines diffusions et les événements en direct près de chez vous, rendez-vous sur dice.fm

À propos de DICE :

Fondée à Londres en 2014, DICE a transformé la façon dont les fans découvrent et achètent des billets pour des événements en direct et des diffusions en direct dans le monde entier. De A$AP Rocky à Bicep, de Nick Cave au Primavera Sound Festival, des plus grands artistes émergents aux plus grands artistes du monde, nous travaillons avec des artistes majeurs, des promoteurs de premier plan et des salles renommées dans le monde entier. En plus de la musique live, DICE offre aux fans un éventail d'événements artistiques, comiques, culturels et de lifestyle. L'application est hautement personnalisée pour chaque fan, avec une fonction « Découvrir » qui recommande des concerts et des événements à venir juste pour eux. Mobile-first, l'application arrête les rabatteurs et protège les fans. DICE est en direct au Royaume-Uni, aux États-Unis, en France, en Italie, en Espagne, en Inde et en Australie, et disponible pour les fans du monde entier grâce à son offre de diffusion en direct.

