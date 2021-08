SoftGroup lance une plateforme éducative pour maintenir ses clients à la pointe de la sérialisation, de l'agrégation et de la traçabilité

SOFIA, Bulgarie, 31 août 2021 /PRNewswire/ -- SoftGroup, le meilleur fournisseur de technologie de traçabilité de bout en bout dans la région de la CEE, a annoncé le lancement de sa toute nouvelle plateforme qui offre du matériel pédagogique à la demande, des vidéos sur les produits, une section sur la conformité réglementaire, des sessions d'experts en direct et bien plus encore.

Toutes ces ressources seront à la disposition de tous les clients de SoftGroup et les aideront dans leur travail quotidien. Mieux encore, elles appuieront leur développement professionnel en leur donnant toutes ces astuces, conseils et savoir-faire liés à la sérialisation, à l'agrégation, au suivi et à la traçabilité.

SoftGroup a toujours accordé une grande importance à l'éducation de ses clients et à l'aide qu'elle leur apporte pour tirer le meilleur parti de la société. Aux premiers jours de SoftGroup, le fondateur - Venelin Dimitrov, organisait des « ateliers » pour montrer aux nouveaux inscrits et aux prospects comment obtenir du succès avec SoftGroup.

« Nous nous sommes rendu compte que nous pouvions faire plus d'efforts et amener nos clients à un niveau supérieur de notre partenariat en leur fournissant un ensemble de ressources approfondies concernant la sérialisation elle-même », partage M. Dimitrov.

« Au fil du temps, ces efforts se sont transformés en un objectif principal pour l'ensemble de l'équipe de professionnels qui se consacre à aider les clients à découvrir des moments 'aha' dans le cadre de la réglementation exigeante relative à la sérialisation, au suivi et à la traçabilité, grâce à de multiples moyens d'éducation, notamment des documents, des webinaires, des vidéos sur les produits, etc. Ce que nous lançons aujourd'hui n'est que le début d'un ensemble complet de ressources qui renforceront vos compétences en matière de sérialisation et doteront votre entreprise des aptitudes nécessaires à son développement actuel et futur », a ajouté M. Dimitrov.

À propos de SoftGroup

SoftGroup est une société de logiciels qui fournit une technologie de traçabilité de bout en bout à l'industrie pharmaceutique dans le monde entier. Nos solutions couvrent tous les niveaux du processus Track & Trace, notamment les processus d'agrégation dans la fabrication pharmaceutique.

SoftGroup est un fournisseur certifié de passerelles informatiques et un partenaire de confiance de l'Organisation européenne de vérification des médicaments (EMVO) et de l'Organisation bulgare de vérification des médicaments (BgMVO), et un partenaire de confiance de GS1 Healthcare. En outre, la société est un partenaire du système russe de suivi et de traçabilité (MDLP) et est classée parmi les premiers fournisseurs de solutions et intégrateurs accrédités reconnus par les fabricants locaux et les sociétés pharmaceutiques étrangères.

SoftGroup est lauréat de plusieurs prix prestigieux pour la qualité et l'innovation dans la région de la CEE, appliquant des technologies de pointe pour assurer à ses clients les solutions les plus agiles jusqu'à leurs besoins de sérialisation et d'agrégation.

