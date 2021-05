SoftGroup s'associe à MK² Software dans la région du Benelux pour assurer la sérialisation, l'agrégation et la traçabilité des produits pharmaceutiques

SOFIA, Bulgarie, 27 mai 2021 /PRNewswire/ -- SoftGroup, le meilleur fournisseur de technologies de traçabilité de bout en bout dans la région de la CEE, a annoncé aujourd'hui avoir conclu un partenariat avec MK² Software pour fournir aux sociétés pharmaceutiques de la région du Benelux des solutions logicielles et matérielles de sérialisation et d'agrégation de haute qualité, couvrant tous les niveaux.

« Pour les sociétés pharmaceutiques qui se conforment au nombre croissant d'exigences dans le monde entier, SoftGroup leur fournit non seulement un système de conformité global qui facilite les processus commerciaux liés à la conformité entre leurs partenaires, mais aussi une solution flexible qui peut être facilement adaptée aux changements continus et à l'évolution des réglementations en matière de traçabilité en tirant parti des intégrations existantes réalisées avec les marchés précédents », a déclaré M. Anatoli Gochkov, directeur des ventes chez SoftGroup. « En outre, notre partenariat avec MK² Software permettra à SoftGroup de mieux comprendre les besoins et les spécificités du marché du Benelux grâce à une expertise locale en la matière et à des ressources dans la langue maternelle néerlandaise, créant ainsi la meilleure expérience possible pour nos clients tout en assurant un support de qualité européenne. »

« Notre partenariat avec SoftGroup permettra aux entreprises pharmaceutiques de tirer parti de l'expertise de MK² Software et de la solution de conformité globale de SoftGroup, à la fois complète et facile à gérer, pour se conformer avec succès aux réglementations en matière de traçabilité ainsi qu'à l'étape suivante pour assurer la visibilité de la chaîne d'approvisionnement - la mise en œuvre de l'agrégation », a déclaré Michel van Koningsbrugge, propriétaire de MK² Software, un spécialiste indépendant de la veille économique et du développement d'applications qui aide les entreprises à devenir plus intelligentes en connectant les systèmes numériques utilisés.

Pour en savoir plus sur les solutions SaTT de SoftGroup® et découvrir comment SoftGroup offre aux entreprises pharmaceutiques une flexibilité exceptionnelle et la possibilité de personnalisation tout en éliminant l'incertitude des coûts élevés et la mise en place de systèmes qui demande beaucoup de temps, veuillez visiter https://www.softgroup.eu/ ou contacter le représentant de MK² Software ([email protected]).

À propos de SoftGroup

SoftGroup est une société de logiciels qui fournit une technologie de traçabilité de bout en bout à l'industrie pharmaceutique dans le monde entier. Nos solutions couvrent tous les niveaux du processus Track & Trace, notamment les processus d'agrégation dans la fabrication pharmaceutique.

SoftGroup est un fournisseur certifié de passerelles informatiques et un partenaire de confiance de l'Organisation européenne de vérification des médicaments (EMVO) et de l'Organisation bulgare de vérification des médicaments (BgMVO), et un partenaire de confiance de GS1 Healthcare.

SoftGroup est lauréat de plusieurs prix prestigieux pour la qualité et l'innovation dans la région de la CEE, appliquant des technologies de pointe pour assurer à ses clients les solutions les plus agiles jusqu'à leurs besoins de sérialisation et d'agrégation.

À propos de MK² Software

Comptant plus de quinze ans d'expérience, MK² Software est un spécialiste indépendant de la veille économique et du développement d'applications. L'entreprise possède une grande expertise dans divers secteurs tels que l'industrie pharmaceutique, la santé, la distribution, les services financiers et les RH.

MK2 Software propose également un logiciel de vérification avantageux et facile d'utilisation conforme à la FMD pour le système national de vérification des médicaments (NMVS) aux Pays-Bas.

En outre, MK2 Software a obtenu les certifications relatives à la sécurité de l'information (ISO 27001:2017) et à la sécurité de l'information dans le secteur de la santé (NEN 7510-1:2017) en 2020. Grâce à ces certifications, MK2 Software répond à toutes les exigences en matière de sécurité des informations en général et dans le domaine de la santé.

Pour en savoir plus sur les solutions pharmaceutiques proposées par MK2 Software, veuillez consulter le site suivant https://www.mk2software.nl .

https://www.mk2software.nl



SOURCE SoftGroup