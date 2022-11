SOFTSWISS destaca ressurgimento de moedas fiduciárias em seu mais recente relatório sobre criptomoedas

Com menos de dois meses antes do fim de 2022, é seguro dizer que é mais um ano em que as criptomoedas estão sendo um tema muito discutido em vários setores, inclusive na área de jogos on-line.

GZIRA, Malta, 18 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- Como a primeira empresa de software de iGaming a trabalhar com criptomoedas, a SOFTSWISS compartilha regularmente o relatório da empresa, que contém os dados mais recentes sobre o desempenho das criptomoedas em produtos importantes, para informar a comunidade em geral sobre o potencial do mercado.

iGaming insights 2022 Total bets and GGR picture Total crypto bets picture Fiat vs. crypto bets picture

Antes de mergulhar nas especificidades do mercado cripto, vale observar que, durante os primeiros três trimestres de 2022, o total de apostas na plataforma do fornecedor aumentou 33,1% em comparação com o mesmo período em 2021, o que demonstra um crescimento significativo do interesse em seus produtos.

Dando ainda mais apoio ao forte desempenho do modelo de negócios da SOFTSWISS e ao aumento de sua base de clientes, a receita bruta proveniente de jogos (GGR) da empresa nos primeiros três trimestres também aumentou em comparação com o mesmo período de 2021.

O crescimento foi impulsionado principalmente por um número crescente de parceiros que utilizam as soluções Casino Platform e Game Aggregator, e os clientes conseguem um sólido desempenho com ambos os produtos. A diferença na GGR até o momento é um impressionante aumento de 36,6%, e a base de clientes da SOFTSWISS continua a crescer, garantindo que os apostadores utilizem a linha de produtos do fornecedor tanto com moedas fiduciárias quanto com criptomoedas.

QUEDA DAS CRIPTOMOEDAS

Embora o valor de todas as apostas em moeda fiduciária tenha aumentado 8,4% de um trimestre para outro e 24,2% de um ano para outro, houve uma queda geral no número de apostas individuais feitas em criptomoedas.

Em comparação com o segundo trimestre, o valor caiu 5,9%. No entanto, em comparação com os três trimestres de 2021, podemos observar uma queda mais considerável nas apostas em criptomoedas, 23,5%.

O segundo trimestre destacou a natureza cíclica das criptomoedas. Embora isso não esteja nem perto do inverno cripto pelo qual o setor de iGaming estava passando, sinaliza uma iminente fase de queda nas apostas em criptomoedas. Entretanto, a sazonalidade provavelmente terá um papel significativo no quarto trimestre, como costuma ocorrer no início da época das festas de fim de ano, levando a uma elevação nas apostas.

Ao comentar sobre o último relatório da SOFTSWISS, Vitali Matsukevich, diretor de operações da SOFTSWISS, disse: "Apesar dos números, o interesse pelas criptomoedas entre os jogadores e operadoras só cresce. Como um novo fenômeno, comparativamente, no setor de iGaming, as criptomoedas habitam um ambiente volátil, que depende de diferentes fatores econômicos e sociais. No entanto, esperamos que haja um aumento nas taxas de criptomoedas no quarto trimestre deste ano, impulsionado pela atual atividade dos jogos."

PARCELA DE MERCADO DAS MOEDAS FIDUCIÁRIAS EM ASCENSÃO

Um número significativo de apostas, mais de 70%, são feitas com moeda fiduciária, e as apostas em criptomoedas representam um terço do volume total de apostas. Também é importante destacar que, em comparação com os três trimestres de 2021, a proporção de apostas em criptomoedas foi certamente maior, quase 44% – e isso se reflete no gráfico em comparação com o mesmo período de 2022. Essa diferença do ano passado para o ano atual é explicada pelas flutuações positivas das criptomoedas maiores e menores durante a segunda onda em 2021.

Entre os jogadores que utilizam criptomoedas, os dados mostram que o Bitcoin, a Ethereum e a Litecoin continuam sendo as opções mais comuns. Em geral, os jogadores continuam fiéis às criptomoedas de sua preferência, e o Bitcoin tem um domínio quase onipresente, uma vez que mais de 72% de todas as apostas em criptomoedas foram feitas com a moeda no terceiro trimestre. No entanto, há uma firme crença dentro da SOFTSWISS de que as apostas em USDT terão um aumento.

A classificação das criptomoedas utilizadas com mais frequência em apostas no terceiro trimestre é apresentada da seguinte forma:

Bitcoin (BTC) – 72,8%;

Ethereum (ETC) – 14,5%

Litecoin (LTH) – 5,2%

Uma coisa é certa: apesar da queda contínua nas apostas em criptomoedas no terceiro trimestre de 2022, ainda existe uma demanda por utilizar moedas alternativas por parte dos jogadores. Cada vez mais operadoras entendem a importância de oferecê-las como uma solução de pagamento, o que deverá continuar.

A lista completa das criptomoedas mais populares está disponível no relatório da empresa.

Vitali Matsukevich comentou: "Embora os eventos e crises mundiais de 2022 tenham afetado os indicadores trimestrais, a dinâmica de mercado predominante continua a favorecer as criptomoedas e seu uso em jogos de apostas on-line. O mercado de iGaming, que favorece o uso de criptomoedas, continua relativamente estável e está se adaptando de acordo com os mercados financeiros globais. Temos uma perspectiva positiva sobre o futuro das criptomoedas."

Sobre a SOFTSWISS

A SOFTSWISS é uma marca internacional que fornece soluções de software certificadas e amplamente aclamadas para o gerenciamento de operações de iGaming. A SOFTSWISS detém várias licenças de jogos, oferecendo soluções de iGaming em um só lugar. Em 2013, a SOFTSWISS foi a primeira do mundo a apresentar uma solução de cassino on-line otimizada para Bitcoin.

