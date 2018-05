Software da Storm Group reconhece placas de carros e automatiza entrada e saída

Uma de suas possibilidades é a capacidade de se conectar a diferentes sistemas, desde simples cadastros internos até soluções mais robustas, que integram diversas outras funcionalidades e operam na web ou na nuvem. No caso de um condomínio, um banco de dados com as placas de moradores e visitantes registrados é suficiente para o Eye D reconhecer os veículos autorizados e abrir o portão da garagem de forma automática, sem a necessidade de um funcionário.

"Já no caso de uma rede de concessionárias, por exemplo, em que os clientes podem agendar diversos serviços pelo site, para diferentes lojas, o Eye D pode ser programado para acessar estas informações online no sistema. Assim, a ferramenta vai liberar a entrada dos carros conforme os horários marcados. Além disso, aplicando o Eye D para fazer o check in e o check out dos veículos, é possível gerar estatísticas de quanto tempo os carros permanecem dentro da concessionária, entre outros dados", explica José Alberto Rabello, Gerente de Produtos da Storm Group.

A versatilidade do produto vai ainda mais longe: uma das aplicações que a Storm também oferece é embarcar esta tecnologia em drones que podem sobrevoar uma determinada área para monitorar os veículos em trânsito pelo local ou fazer uma busca por um carro específico. "Os drones dotados com o Eye D têm diversas aplicações, inclusive na área de segurança, como a identificação de carros em situação irregular por forças policiais", afirma Marcos Costa, Diretor de Sistemas Embarcados da Storm Group.

