Software Tenorshare agora é compatível com iOS 16 da Apple

NOVA YORK, 15 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Tenorshare, provedora líder de soluções de software para reparar sistemas do iOS e gerenciar dados dele, atualizou todas as suas soluções de software para se tornar totalmente compatível com iOS 16. Assim, com o lançamento do iOS 16 novo da Apple, os usuários do iOS ainda podem ter uma experiência premium perfeita de ofertas da Tenorshare sem enfrentar nenhuma incompatibilidade no sistema.

"A cada setembro, sempre atualizamos o software Tenorshare para atender às necessidades dos usuários. A Tenorshare oferece aos usuários as opções de software de ponta para ajudá-los a reparar a maior parte dos problemas do sistema e oferecer excelentes soluções de gerenciamento de dados. Todas as principais soluções de software Tenorshare que agora são compatíveis com iOS 16 da Apple são as seguintes", disse o CEO da Tenorshare, ao mesmo tempo em que apresentou a atualização dos softwares.

Tenorshare ReiBoot – Ferramenta mais confiável de Reparar o Sistema iOS 16

O ReiBoot iOS System Recovery pode reparar mais de 150 problemas do iOS sem perder dados, tais como o travado no logotipo da Apple, loop de modo recuperação, tela não liga e muitos outros, que oferece uma interface simples baseada no clique para reparar iOS instantaneamente sem esfoço.

Tenorshare 4uKey

O 4uKey é um desbloqueador do iPhone para corrigir iPhone desabilitado, como realizar remoção de senha de 4 dígitos/6 dígitos, Face ID, Touch ID, senha de tempo de tela e Apple ID, etc.

Tenorshare UltData

O UltData é um software dedicado ao recuperação dos dados do iPhone que pode recuperar dados excluídos/perdidos diretamente dos dispositivos iOS e suportar mais de 35 tipos de dados para restaurar.

Tenorshare iAnyGo

O iAnyGo oferece as mudanças instantâneas de localização do iPhone com um-clique em qualquer lugar para ajudar a criar uma rota personalizada, jogar jogos bloqueados por região e compartilhar localização virtual em todos os aplicativos baseados em localização.

Tenorshare iCareFone

A iCareFone ajuda a gerenciar e transferir facilmente os dados do iOS, como fazer backup de iPhone para o computador, exportar fotos de muitos formatos para o PC/Mac, transferir arquivos de mídia, restaurar dados de backup do iOS e muitas outras.

Tenorshare iCareFone Transfer

O iCareFone Transfer oferece uma solução fácil com um-clique transferir o WhatsApp entre Android e iOS sem perder dados, que também suporta fazer backup, restaurar e mesclar dados do WhatsApp/GB WhatsApp/WhatsApp Business.

Tenorshare iCareFone for LINE

O iCareFone for LINE é o software dedicado de transferência de LINE que transfere o LINE entre Android e iPhone e também pode fazer backup e restaurar o LINE.

Tenorshare 4uKey - Password Manager

O 4uKey - Password Manager é um gerenciador de senhas do iOS que faz com que seja simples gerenciar, visualizar, exportar, recuperar e encontrar todas as suas senhas com segurança no iPhone ou no iPad.

Tenorshare 4uKey - iTunes Backup

O 4uKey - iTunes Backup ajuda a recuperar a senha de backup esquecida do iTunes com segurança. Ele também pode desativar a criptografia de backup do iTunes e a senha de tempo de tela remota.

Sobre a Tenorshare

A Tenorshare é uma empresa de software premiada, de alta reputação e amplamente utilizada, conhecida por desenvolver as melhores soluções de software da categoria para plataformas iOS, Android, Windows e Mac. Algumas das principais soluções de software da Tenorshare incluem recuperar dados, reparar sistema, recuperação de senha, transferência de dados e muitas outras. No geral, a Tenorshare oferece as soluções de software mais avançadas e ricas nos recursos que serviram milhões de usuários em todo o mundo.

