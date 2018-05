SOGNAP lance un savon contenant de l'extrait de tulipe Ice Cream issu d'une plante hollandaise rare

Le savon, dont le premier lot de 2000 unités s'est rapidement écoulé après sa mise sur le marché, a créé un buzz sur les médias sociaux non seulement en raison de ses ingrédients, mais aussi de sa forme qui capture les cœurs féminins.

L'ingrédient rare, la tulipe Ice Cream

Cet extrait de tulipe Ice Cream, dont les effets sont extraordinaires, se retrouve dans toutes les gammes de SOGNAP. Il se compose principalement d'acide salicylique, qui soulage les peaux à tendance acnéique et exerce une action antibactérienne, et d'arginine, qui conserve la nutrition et stimule la vitalité grâce à son excellente action antioxydante.

Ce savon est particulièrement apaisant, car il contient de l'extrait de racine de pivoine qui rafraîchit la peau et apporte de la fraîcheur durant les chaudes journées d'été.

Un cadeau idéal

Autre atout, le savon Ice Cream de SOGNAP se distingue des produits existants par son concept deux-en-un qui combine un savon pour le corps et une préparation pour le bain.

Le savon pour usage quotidien n'est pas liquide, mais solide et possède des propriétés hydratantes et antiacnéiques. Associé à la préparation pour le bain incluse, il n'y a pas de cadeau plus romantique pour un mariage ou un couple souhaitant célébrer son anniversaire de mariage d'une manière très spéciale.

