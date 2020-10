Sojern ajoute un outil de métarecherche à la plateforme de marketing numérique multicanal dirigée par le nouveau chef de produit

SAN FRANCISCO, 27 octobre 2020 /PRNewswire/ -- Sojern, un important fournisseur de solutions de marketing numérique pour les voyages, a annoncé aujourd'hui l'ajout d'un outil de métarecherche à sa plateforme de marketing numérique multicanal, conçue pour les hôtels, les attractions et les destinations. Désormais, les spécialistes du marketing touristique peuvent accéder à tous les principaux canaux de marketing numérique d'un seul fournisseur : métarecherche, affichage, natif, vidéo, télévision connectée, recherche et réseaux sociaux.

Depuis plus d'une décennie, Sojern construit des outils pour aider ses clients à générer plus de réservations directes vers leurs sites Web. Sous-tendue par la science des données et la technologie d'apprentissage automatique exclusives, la plateforme Traveler de Sojern exploite les données de voyage provenant de milliers de partenaires à travers le monde pour fournir un aperçu sans précédent du cheminement du voyageur vers l'achat. Cette information est ensuite utilisée pour optimiser les campagnes de marketing numérique en temps réel afin d'atteindre les voyageurs dans le bon canal au bon moment.

« Comme tous les acteurs de l'industrie du voyage, Sojern a été fortement impactée par la COVID-19. Nous n'avons pas vraiment eu de temps d'arrêt. Nous avons toutefois utilisé les derniers mois pour définir l'axe de notre stratégie commerciale et redoubler d'efforts sur ce qui fonctionne : créer une suite robuste de solutions pour stimuler les réservations d'hôtels, d'attractions et de destinations », a déclaré Kurt Weinsheimer, responsable solutions. « En termes simples : Nous avons construit la plateforme de marketing numérique multicanal la plus intelligente pour les voyages qui existe aujourd'hui. »

Ces améliorations ont été impulsées par Weinsheimer et le nouveau vice-président du produit de Sojern, Dave Goulden . Dave Goulden nous a rejoint au début de la pandémie et a travaillé avec diligence pour s'assurer que les solutions de Sojern étaient prêtes à stimuler la croissance des réservations à long terme pour les clients.

« Nous sommes persuadés que l'industrie du voyage reviendra en force et sera encore plus dynamique qu'auparavant. Nous investissons donc maintenant pour être le meilleur partenaire mondial pour nos clients longtemps après la fin de la pandémie », a déclaré M. Goulden.

Pour plus d'informations sur la reprise dans le cadre de la COVID-19, consultez la recherche de l'industrie ici . Pour plus d'informations sur Sojern, visitez notre nouveau site web : www.sojern.com .

À propos de Sojern

Sojern propose des solutions de marketing numérique pour l'industrie du voyage. Grâce à l'intelligence artificielle et aux données relatives aux intentions des voyageurs, Sojern active des solutions de marketing multicanal pour stimuler la demande directe. Plus de 10 000 hôtels, sites touristiques, offices de tourisme et spécialistes du marketing touristique comptent sur Sojern pour mobiliser et convertir les voyageurs du monde entier.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/249299/sojern_logo.jpg

