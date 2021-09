Sojern et Roiback s'associent pour aider les hôteliers à augmenter leurs réservations directes et leur rentabilité

LONDRES, le 7 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Sojern , un fournisseur de premier plan de solutions de marketing numérique pour les voyages, et Roiback , une société technologique leader sur le marché spécialisée dans l'optimisation des ventes directes pour les hôtels indépendants et les chaînes, se sont associés pour fournir aux hôteliers de puissantes solutions médiatiques multicanaux visant à stimuler les réservations directes

Ce partenariat permet aux hôteliers d'atteindre leurs clients grâce à des solutions médiatiques multicanaux, augmentant ainsi les ventes directes et la rentabilité. Avec Sojern, Roiback renforce sa propre agence de marketing numérique spécialisée dans l'hôtellerie, en fournissant à ses clients une plateforme publicitaire intelligente conçue spécialement pour les spécialistes du marketing du voyage

Sojern et Roiback concentreront leurs efforts sur les régions Moyen-Orient et Asie-Pacifique, Ibérie et Amérique latine.

« Alors que les voyages sortent des blocages mondiaux et des restrictions transfrontalières, nous ne pourrions être plus heureux de lancer un autre partenariat important avec un leader du marché de la réservation directe. Nous sommes impatients de proposer des stratégies et des produits de premier ordre à nos clients communs », a déclaré Josh Beckwith, directeur principal de Sojern

Roiback est une puissance mondiale dans le domaine des technologies du voyage. Elle a remporté pendant cinq années consécutives le World Travel Awards en tant que « meilleur fournisseur de solutions de réservation d'hôtel en Europe » et est nominée pour le titre de « meilleur fournisseur de solutions de réservation d'hôtel au monde » lors des prochains World Travel Tech Awards 2021.

« Le marketing de l'hôtellerie est un espace difficile, avec des canaux et des solutions toujours plus nombreux. Chez Roiback, nous disposons d'une agence de marketing numérique spécialisée dans l'hôtellerie et, grâce à ce partenariat, nous souhaitons la renforcer. Nos clients hôteliers bénéficieront d'un accès à des solutions simples et efficaces pour renforcer leurs stratégies de marketing numérique, ainsi que pour améliorer les performances de leurs canaux directs », a déclaré Felipe Bravo, responsable de Roiback Digital.

À propos de Sojern

Sojern est une plate-forme de marketing numérique de premier plan, conçue pour les spécialistes du marketing du voyage. Grâce à l'intelligence artificielle et aux données relatives aux intentions des voyageurs, Sojern fournit des solutions de marketing multicanal pour stimuler la demande directe. Chaque année, 10 000 hôtels, attractions, offices de tourisme et spécialistes du marketing touristique font confiance à Sojern pour attirer et convertir les voyageurs du monde entier.

À propos de Roiback

Roiback fournit une technologie et des services exceptionnels de moteur de réservation directe aux grandes chaînes hôtelières et aux hôtels indépendants. Fondé en 2010 et basée à Palma de Majorque (Espagne), qui est largement considérée comme la Silicon Valley du voyage, Roiback sert une large clientèle d'hôtels dans plus de 50 pays. Roiback a été reconnu pendant cinq années consécutives comme « principal fournisseur de solutions de réservation hôtelière en Europe » lors des prestigieux World Travel Awards

