SOJERN FÊTE SES 15 ANS DE SOUTIEN AU SECTEUR DU VOYAGE ET ÉTEND LES CAPACITÉS DE SA PLATEFORME POUR MIEUX SERVIR LES SPÉCIALISTES DU MARKETING TOURISTIQUE

SAN FRANCISCO, 22 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Sojern, la principale plateforme de marketing numérique conçue pour les voyages, fête ses 15 ans ce mois-ci. Fondée en 2007, Sojern s'est concentrée sur les voyages dès le premier jour. Elle a commencé par cibler les voyageurs avec des publicités sur les cartes d'embarquement imprimées des compagnies aériennes, et a évolué pour englober l'essor du big data, du marketing numérique et de la publicité programmatique sur de nouveaux canaux, les appareils mobiles et les médias sociaux, tout en donnant la priorité à l'agilité et en se concentrant exclusivement sur les voyages.

Sojern a appris - et persévéré - à travers chaque défi, chaque changement de secteur et chaque innovation. Par exemple, la révolution des smartphones à la fin des années 2000 a entraîné un changement de comportement sismique dans la navigation sur Internet, créant des opportunités sans précédent pour les agences de voyages de générer des relations plus directes et de stimuler les réservations en ligne. L'augmentation de l'utilisation des smartphones et le boom des médias sociaux qui s'en est suivi ont conduit Sojern à créer son cadre multicanal pour le marketing des voyages - qui comprend désormais le marketing des moteurs de recherche (SEM), la métarecherche, la publicité display, la télévision connectée (CTV), la publicité sur les médias sociaux et bien d'autres choses encore - afin d'impliquer les voyageurs à chaque étape de leur voyage, où qu'ils soient en ligne et à tout moment.

Au cours de cette même période, Sojern a collecté, agrégé et analysé littéralement des milliards de signaux quotidiens d'intention de voyage (comme les données de réservation d'hôtels et de compagnies aériennes) provenant de milliers de marques de voyage du monde entier. Cet environnement riche en données est appelé l'écosystème Sojern Traveler. C'est la base de la plateforme de l'entreprise, et c'est ce qui fait le succès et la croissance continue des clients de Sojern.

Le dernier exemple de l'évolution de Sojern est la plateforme de marketing touristique Sojern. En réponse à l'évolution du paysage technologique et des besoins de ses clients, Sojern a créé une plateforme marketing intelligente qui offre une connaissance inégalée des voyageurs, une échelle multicanal et une optimisation automatisée, le tout en un seul endroit. Avec l'écosystème Sojern Traveler au cœur de la plateforme, celle-ci fournit aux spécialistes du marketing touristique les outils nécessaires pour stimuler la demande, convertir les clients et les fidéliser de manière rentable dans un monde où le numérique est roi. Grâce à des technologies d'apprentissage automatique de pointe, la plateforme Sojern alimente chaque année des campagnes de marketing touristique pour plus de 10 000 hôtels, destinations et attractions.

« Le voyage est un écosystème massif offrant des possibilités infinies d'innovation en matière de marketing numérique », a déclaré Mark Rabe, PDG de Sojern. « Notre entreprise est née dans le domaine du voyage et notre objectif est toujours exclusivement le voyage. Au lieu d'élargir notre champ d'action, nous l'avons approfondi parce que nous croyons fondamentalement que cela nous aide à mieux servir nos clients. En clair : nous connaissons les voyageurs mieux que quiconque, et c'est pourquoi nos clients aiment travailler avec nous. »

Après quinze ans à l'avant-garde du voyage, Sojern a été témoin de changements fondamentaux dans le marketing numérique. Voici trois facteurs clés qui ont conduit au succès client de Sojern :

Les voyageurs veulent de la personnalisation : le voyageur moyen n'existe pas . Les consommateurs sont 76 % plus enclins à acheter auprès de marques qui personnalisent. En raison de la complexité du parcours d'achat, les spécialistes du marketing ne peuvent pas fonder leur stratégie sur une segmentation aveugle et des données démographiques. Ils doivent plutôt utiliser les intentions de voyage et les données comportementales pour trouver des voyageurs, créer des audiences et développer des campagnes personnalisées pour inciter les voyageurs à s'engager.

Le marketing doit être permanent . Les consommateurs rêvent toujours de voyages et sont constamment à la recherche de leur prochain voyage, même en basse saison. Une stratégie de marketing permanente signifie que les campagnes sont toujours actives. Les voyageurs sont toujours en ligne, les spécialistes du marketing touristique ne peuvent donc pas se permettre d'arrêter leurs campagnes.

Les réservations directes sont le meilleur moyen de renforcer la confiance, la fidélité et la rentabilité des marques . Les spécialistes du marketing devraient établir des relations directes avec leurs clients afin d'accroître l'engagement, l'efficacité et l'efficience des stratégies de marketing de voyage. La clé du succès réside dans le développement d'une stratégie d'activation des données de première partie à travers les canaux et les appareils afin de stimuler les réservations directes.

« Malgré les défis de ces dernières années, nous n'avons jamais cessé de chercher des moyens de soutenir notre industrie hôtelière locale. Notre partenariat permanent avec Sojern dans le cadre de leur programme de marketing coopératif a été inestimable, en aidant les hôtels d'Abu Dhabi à générer des réservations directes tout en améliorant la rentabilité des chambres », a déclaré George Kalliamvakos, du département de la culture et du tourisme d'Abu Dhabi. « Alors qu'ils se lancent dans leurs 15 prochaines années dans le marketing numérique, je leur souhaite le meilleur et de continuer à fournir les outils et les idées dont le secteur a besoin pour prospérer. »

« Sojern a été un partenaire pour nous à travers les changements numériques constants - des nouvelles directives de confidentialité au partenariat avec les destinations en passant par le cookieless - et nous a aidés à naviguer et à innover à travers tout cela », a déclaré David West, directeur exécutif de Herschend Entertainment, propriétaire et exploitant de nombreuses attractions aux États-Unis. « J'apprécie qu'ils nous poussent, ainsi que le reste du secteur, à tirer le meilleur parti de nos efforts de marketing. »

« Notre collaboration avec Sojern reste forte. Au cours des deux dernières années, leur expertise en matière de médias numériques a fourni à l'équipe de marketing de Hyatt pour les Amériques des données très utiles pour aider nos publicités à atteindre les bons publics au bon moment et à s'adapter à l'évolution du paysage touristique et des préférences des consommateurs », a déclaré Meghann Bell, vice-présidente du marketing de Hyatt pour les Amériques.

« Le premier partenariat avec la petite startup d'Omaha il y a 15 ans a permis à The Parking Spot de suivre l'évolution rapide du marketing numérique », explique Julie Silverman, directrice du marketing numérique de The Parking Spot. « Depuis, Sojern a été présent à chaque étape pour favoriser le retour sur investissement (ROI) et nous préparer à un paysage numérique en constante évolution. Nous sommes impatients de nous intégrer à leur nouvelle plateforme pour que notre stratégie de marketing numérique continue d'avancer en 2023 et au-delà. »

Au cours de ses 15 années d'existence, Sojern a appris à s'adapter aux nombreux défis lancés au secteur du voyage et à l'économie mondiale. De la crise financière de 2008 à la pandémie sans précédent de COVID-19, en passant par l'évolution constante de la technologie, Sojern a traversé de nombreuses tempêtes et continuera à en sortir plus fort. L'accent mis par l'entreprise sur le voyage n'a fait qu'accroître sa résilience et réaffirmer sa vision de devenir la première plateforme de marketing de voyage.

