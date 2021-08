Sojern muestra los planes de publicidad digital 2021 de los especialistas en marketing de viajes

- Un nuevo informe de Sojern muestra los planes de publicidad digital para 2021 de los especialistas en marketing de viajes

SAN FRANCISCO, 24 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- Sojern , un proveedor líder de soluciones de marketing de viajes digitales, publicó hoy un nuevo informe titulado " How Travel Marketers Are Activating Digital Advertising in 2021 ." ("Cómo los especialistas en marketing de viajes están activando la publicidad digital en 2021"). Worldwide Business Research (WBR) Insights encuestó a los principales responsables de la toma de decisiones en Norteamérica, Europa, Oriente Medio, África y Asia-Pacífico, quienes poseen el presupuesto de marketing para un hotel, una atracción o una marca turística. Estos 300 especialistas en marketing de viajes compartieron los retos clave a los que se enfrentaron como resultado de la pandemia de COVID-19, que los ha llevado a probar nuevas soluciones, innovar con nuevos mensajes y, en general, hacer más con menos.

"Los últimos 18 meses han sido una montaña rusa para los especialistas en marketing de viajes que se enfrentan a la pandemia mundial, pero una cosa está clara: los especialistas en marketing de viajes están más centrados que nunca en gastar valiosos recursos de forma eficaz y eficiente para generar un retorno comercial", dijo Noreen Henry, director de Ingresos, Sojern. "En este entorno, es necesario ser ágil, optimista y orientado a los datos; los viajes están volviendo y es un buen momento para participar en esa recuperación".

Los principales hallazgos de los comercializadores de viajes encuestados son:

El 56 por ciento está de acuerdo en que el entorno actual es ideal para campañas de respuesta directa. Los viajeros reservan directamente debido a políticas de cancelación o reembolso más claras, junto con sus experiencias frustrantes al navegar por los reembolsos de las agencias de viajes online (OTA) por viajes cancelados.

El 88 por ciento ha aumentado o mantenido igual el presupuesto de su estrategia de publicidad digital desde COVID-19.

El 87 por ciento redujo el gasto en campañas de marca y aumentó el gasto en campañas de rendimiento en 2020.

El 84 por ciento calificó el aprendizaje automático y la inteligencia artificial como la máxima prioridad para la personalización en todos los canales.

Los consumidores están ansiosos por viajar, y con la administración cada vez más generalizada de las vacunas de COVID-19, se espera que las industrias de viajes, medios y entretenimiento más afectadas se recuperen en 2021. El cambio ascendente ya está en marcha, con un aumento en el turismo nacional y regional, ya que los consumidores recién vacunados ejercen la opción de viajar dentro de sus propias fronteras.

Descargue el informe completo aquí: " How Travel Marketers Are Activating Digital Advertising in 2021 ."

Acerca de Sojern

Sojern es una plataforma de marketing digital líder creada para los especialistas en marketing de viajes. Con tecnología de inteligencia artificial y datos de intención del viajero, Sojern proporciona soluciones de marketing multicanal para impulsar la demanda directa. 10.000 hoteles, atracciones, juntas de turismo y especialistas en marketing de viajes confían anualmente en Sojern para atraer y convertir a los viajeros de todo el mundo.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/249299/sojern_logo.jpg

Related Links

http://www.sojern.com



SOURCE Sojern