Sojern propose maintenant des solutions dirigées par les données pour le marketing de voyage visant la clientèle des attractions autour du globe

Les organisateurs de voyages et d'activités peuvent à présent sans difficulté mettre en place en permanence des campagnes de publicité numériques et multivoies afin de diriger les ventes en ligne

SAN FRANCISCO, 27 février 2020 /PRNewswire/ -- Sojern, prestataire de premier plan de solutions de marketing numérique pour les voyages a fait part aujourd'hui d'une prise en charge plus large destinée à la clientèle des attractions autour du globe afin de proposer une alternative aux taux élevés de commissions facturées par les agences de voyages en ligne (OTA, Online Travel Agencies). Présentée sous forme d'abonnement, Sojern peut désormais aider les clients d'attractions de toutes tailles à promouvoir leurs circuits, activités et expériences par le biais de Facebook, d'Instagram, de vidéos programmatiques et d'affichage publicitaire. La prise en charge par marketing pour moteur de recherche est actuellement à l'essai en version bêta auprès des clients des États-Unis.

La demande du grand public pour la réservation en ligne de tours, d'expériences et d'attractions est en expansion (en anglais), mais le marketing auprès de ces usagers peut s'avérer difficile. De nombreuses sociétés ne disposent pas du temps, de l'expertise et de la technologie nécessaires pour gérer une combinaison complète de marketing numérique qui leur permettrait d'atteindre des clients en ligne.

Sojern possède les outils, l'expertise et la technologie pour pouvoir identifier, cibler et influencer les gens qui voyagent sur un marché local, de même que les clients potentiels locaux qui recherchent activement des choses à faire. Avec les solutions de marketing numérique de classe mondiale de Sojern, les organisateurs de voyages et d'activités peuvent facilement trouver et atteindre des voyageurs à la recherche d'expériences à l'intérieur de leur destination et ensuite les influencer pour qu'ils visitent les sites web de ces attractions. Dans le cadre de cet abonnement, Sojern offre également, à titre gracieux, un développement créatif de publicité en format HTML5, des mesures de performances de campagne et des perspectives approfondies en temps réel sur les marchés — tout ceci étant accessible grâce à un tableau de bord constamment actualisé.

« Faire fonctionner une société est suffisamment difficile pour beaucoup de nos clients. Ils savent qu'ils doivent envisager le marketing numérique, mais ceci figure sur une liste déjà bien longue de tâches auxquelles ils doivent penser pour que leur entreprise puisse se maintenir. Trouver un partenaire auquel pouvoir se fier pour diriger le marketing numérique leur libère des heures chaque semaine et ceci leur permet de s'appliquer à procurer à leurs clients une excellente expérience, » a commenté Kurt Weinsheimer, responsable principal des solutions chez Sojern. « Essayer d'optimiser soi-même des campagnes complexes sur Instagram, Facebook et Google n'est pas tellement modulable, mais peut le devenir si vous avez un bon partenaire et une solution adaptée à votre budget. Les lots de publicité par abonnement de Sojern démarrent à quelques centaines de dollars par mois et ils utilisent des données et perspectives de voyageurs en temps réel afin d'aider à orienter les usagers vers les sites web d'attractions et à accroître les ventes. »

« L'attrait de Sojern est que c'est un moyen plus ingénieux de faire de la publicité avec un excellent rendement de l'investissement, » a ajouté Reinier Van der Maat, PDG d'Overland Ireland. « Dans notre environnement concurrentiel, il vous faut travailler un peu mieux et un peu plus intelligemment que le reste, et c'est là où Sojern intervient. »

Pour davantage d'informations sur les solutions de marketing numérique de Sojern pour les attractions, visiter www.sojern.com/attractions/

À propos de Sojern

Les solutions de marketing numérique de Sojern pour le voyage se sont construites sur plus d'une décennie d'expertise dans l'analyse du parcours tout entier du voyageur jusqu'à l'achat. La Société conduit les voyageurs depuis le rêve jusqu'à la destination en activant des solutions multivoies de stratégie de marque et de performance sur la plateforme de Sojern pour plus de 10 000 clients autour du globe. Reconnue six années de suite comme société Deloitte Technology Fast 500, Sojern a son siège à San Francisco avec 600 employés basés à Berlin, Dubaï, Dublin, Hong Kong, Istanbul, Londres, Mexico City, New York, Omaha, Paris, São Paulo, Singapour et Sydney.

