Sojern traz a tecnologia digital de marketing de viagens para o Brasil

"Por mais de uma década, a Sojern vem analisando o caminho completo do viajante para adotar uma abordagem científica e baseada em dados para o marketing digital," disse Andrés Franklin, diretor administrativo da Sojern na América Latina. "Trabalhamos com as marcas para criar campanhas de marketing integradas em vários canais digitais, ajudando-os a se envolver com os viajantes onde quer que estejam em sua jornada, do sonho ao destino."

O turismo contribuiu com quase US$ 153 bilhões do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil em 2018, e o setor está crescendo a uma taxa de aproximadamente 3% ao ano, de acordo com o Conselho Mundial de Viagens e Turismo. Após as Olimpíadas de 2016, 87,7% dos turistas estrangeiros pesquisados disseram que desejavam retornar ao Brasil, indicando que há espaço significativo para o crescimento do turismo de entrada dos EUA e do exterior.

O relatório Sojern's State of the Industry: 2019 Travel Advertising on Latin America revelou que três em cada quatro (77%) profissionais de marketing de viagens da América Latina planejam gastar mais em publicidade digital em 2019. Além disso, no ano passado, os gastos com mídias sociais representaram a maior parte (32%) dos gastos com marketing digital, com 25% indo para o Facebook e o Instagram.

Desde o lançamento em 2007, a Sojern vem experimentando um forte crescimento global e já conta com mais de 900 funcionários em todo o mundo. A expansão da empresa no Brasil ocorre logo após uma rodada de financiamento de US$ 120 milhões liderada pelo fundo americano TCV e pela aquisição de um parceiro de marketing do Facebook e Instagram. Atendendo 93% das empresas de viagens da Fortune 500, a Sojern ajuda as marcas a entender o comportamento de reserva dos viajantes e como alcançá-los com mensagens de marketing personalizadas.

Para mais informações sobre a Sojern no Brasil, visite www.sojern.com.

Sobre a Sojern

A Sojern se baseia em mais de uma década de experiência analisando o caminho completo do viajante até a compra. A empresa leva os viajantes do sonho ao destino, ativando as soluções de marca e o desempenho multicanal na Plataforma Sojern Traveler para mais de 8.500 clientes em todo o mundo. Reconhecida como uma empresa Deloitte Technology Fast 500 por seis anos seguidos, a Sojern está sediada em São Francisco, com equipes baseadas em Berlim, Dubai, Dublin, Hong Kong, Istambul, Londres, Cidade do México, Nova York, Omaha, Paris, Cingapura, Sydney e, agora, em São Paulo.

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=lPJMuSsMS2k

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/249299/sojern_logo.jpg

FONTE Sojern

Related Links

http://www.sojern.com



SOURCE Sojern