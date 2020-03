Sol Kerzner 1935-2020 : un visionnaire sud-africain de l'hôtellerie a laissé une marque indélébile sur l'industrie hôtelière dans le monde

Fils d'immigrés russes, Kerzner est né à Johannesburg en Afrique du Sud en 1935. Plus jeune de quatre enfants et seul fils, Sol était un garçon de la classe laborieuse venant d'un quartier défavorisé, mais il allait grandir pour devenir l'un des entrepreneurs les plus influents en Afrique du Sud. En ayant fondé les deux plus importants groupes hôteliers du pays — Southern Sun et Sun International — Kerzner allait poursuivre sa voie pour atteindre une présence prédominante à l'échelle internationale grâce à des complexes hôteliers qui ont contribué à transformer les industries du tourisme non seulement dans son propre pays, mais encore à l'île Maurice, aux Maldives, aux Bahamas, à Dubaï et autres destinations internationales importantes.

On peut entrevoir la complexité et la pure détermination de l'homme par le simple fait qu'à 12 ans, Sol jouait dans le Johannesburg Symphony Orchestra et qu'il s'était mis la même année à la boxe – au départ pour des raisons d'autodéfense dans le rude faubourg de Bez Valley où il a grandi, et par la suite comme sportif assidu. Il est presque inutile de mentionner qu'au moment où il décrochait son diplôme de comptabilité de l'université du Witwatersrand, Kerzner était champion universitaire des poids mi-moyens.

Pour quelqu'un qui a passé la plus grande partie de sa vie sous les yeux du public, Kerzner était une personne étonnamment privée, et, si bon nombre de ses anciens collègues et partenaires pouvaient témoigner de la combativité et du courage de cet homme, peu connaissaient le côté plus tendre de Sol.

La carrière de Kerzner dans l'hôtellerie a débuté en 1962 lorsqu'il a décidé d'abandonner la profession de comptable pour acheter The Astra, petite auberge à Durban en Afrique du Sud. Kerzner a rapidement transformé cet établissement vétuste pour en faire l'un des hôtels les plus prisés dans cette région, un succès qui a aiguisé l'appétit insatiable de Sol pour l'innovation et affirmé une ingéniosité caractéristique qui allait définir ses 60 années de carrière.

À peine âgé de 26 ans, Kerzner s'est convaincu qu'il existait en Afrique du Sud une opportunité pour une offre d'hôtellerie très en avance sur tout ce qui était proposé à l'époque dans le pays. À une époque où personne n'aurait cru ceci possible, le projet révolutionnaire de Kerzner aura été The Beverly Hills à Umhlanga Rocks, premier hôtel cinq étoiles de toute l'Afrique du Sud qu'il a construit sur une étendue littorale déserte au nord de Durban. Kerzner a une fois de plus bravé les obstacles, l'hôtel s'est avéré un grand succès et il a valu à Kerzner sa réputation d'hôtelier prédominant de l'Afrique du Sud. Kerzner a alors construit l'Elangeni Hotel avec ses 450 chambres en bord de mer à Durban, puis a créé un partenariat avec South African Breweries pour établir Southern Sun Hotels qui en 1983 exploitaient 30 hôtels de luxe rassemblant plus de 7 000 clés.

La réalisation la plus grandiose et la plus controversée de Kerzner aura été la création de Sun City. Là, dans une zone au nord de Johannesburg où il n'existait ni routes ni infrastructures, Sol a imaginé et livré le projet de complexe hôtelier le plus ambitieux de toute l'Afrique. Commençant les travaux en 1975 et au cours des dix années suivantes, Kerzner a construit quatre hôtels, un lac artificiel, deux terrains de golf Gary Player et un centre de loisirs avec une arène de 6 000 sièges qui a accueilli un éventail de classe mondiale d'artistes comme Queen, Frank Sinatra, Liza Minelli, Shirley Bassey de même que de grands combats pour des titres mondiaux et autres événements spectaculaires. Kerzner a une fois encore relevé le défi de ses détracteurs en formant un personnel le meilleur de sa catégorie et en faisant fonctionner une Sun City où il était fait abstraction complète des races. Même les plus cyniques des journalistes étrangers en visite ont dû capituler dans leurs tentatives de décèlement de racisme derrière le fonctionnement de cet immense complexe hôtelier.

Dès ses tout premiers hôtels, Sol Kerzner s'est laissé guider par une seule exigence de conduite : 'couper le souffle au client'. Lorsqu'il prospectait à la recherche d'endroits autour de Durban ou plus tard à Maurice ou aux Bahamas, si Sol n'avait pas 'le souffle coupé' par le lieu, il allait plus loin pour trouver une autre étendue de plage pour y construire l'hôtel et son complexe. 'Faute de mieux' ou 'suffisamment bon' n'était jamais une option pour Kerzner, ni pour les milliers de personnes travaillant pour lui de Bophuthatswana à Dubaï, et ce rare mélange de créativité et de sens aigu des affaires a valu à Sol une réputation et un statut de célébrité à travers toute l'Afrique du Sud.

En 1994 à la suite des premières élections démocratiques en Afrique du Sud, c'est à Kerzner que le président Nelson Mandela nouvellement élu a demandé d'organiser la réception de hautes personnalités pour l'inauguration présidentielle marquée de la présence de la plupart des dirigeants mondiaux et chefs d'État. Cela a été une occasion très spéciale, une occasion qui a scellé la relation étroite entre Kerzner et cet homme d'État emblématique mondial qui a dit de Sol : « Il crée une différence partout où il passe. Sol, merci d'avoir changé notre monde ! » Leur amitié était authentique et elle devait durer jusqu'au propre décès de Mandela en 2013.

En 1994, Kerzner faisait sa première acquisition d'importance en dehors de l'Afrique : le complexe hôtelier de Paradise Island aux Bahamas. Il y a lancé un vaste projet de réaménagement et d'extension pour transformer cette propriété en faillite en un somptueux Atlantis Resort avec sa station balnéaire révolutionnaire de 2 300 chambres comprenant l'un des plus grands habitats marins artificiels du monde et le plus grand casino des Caraïbes. Pour Atlantis, la cohésion de son thème, de son histoire et de sa légende était un attrait massif pour des visiteurs de tous âges. Les agrandissements ultérieurs des hôtels The Cove et The Reef ont ajouté 1 100 chambres supplémentaires à Atlantis.

À cette époque, Sol travaillait en collaboration étroite avec son fils Butch ; il avait persuadé celui-ci de laisser sa carrière prometteuse dans la finance d'entreprise pour le rejoindre dans la société qu'il avait rebaptisée Kerzner International. L'ascension de Sol et de Butch comme hôteliers de renommée internationale s'est poursuivie, et en 1996 le duo père et fils ont construit le premier complexe de casinos aux États-Unis – The Mohegan Sun – domaine qui est encore aujourd'hui l'un des plus grands complexes de jeux et de divertissements en Amérique du Nord.

En repensant aux accomplissements internationaux de Kerzner, Ian Douglas qui est un ami et un employé de diverses sociétés de Kerzner depuis 20 ans a fait ce commentaire : « Sol était quelqu'un qui possédait une rare combinaison de génie créatif, d'acuité financière stupéfiante et d'une énergie sidérante qu'il déversait dans toutes les entreprises qu'il touchait. Rien de ce qu'il construisait n'était ennuyeux et il ne courait jamais après l'argent. Il pourchassait uniquement le succès. Il était toujours le pionnier, toujours à la poursuite de projets plus grands, meilleurs, nouveaux, différents, plus exigeants et passionnants autour du globe. »

Sol et Butch ont par la suite lancé One&Only Resorts, ce qui a établi des propriétés de luxe couronnées de récompenses aux Bahamas, au Mexique, à Maurice, aux Maldives, en Afrique du Sud et à Dubaï. Fidèle à la nature novatrice et perfectionniste de Kerzner, chaque domaine One&Only était certes unique dans sa conception et son ambiance, mais la marque a en plus établi une nouvelle norme sur l'espace du complexe hôtelier de luxe décontracté en offrant une expérience d'hôte des plus raffinées sur tous les points de service possibles.

En 2006, Butch Kerzner qui venait récemment d'assumer le rôle de PDG de Kerzner International, a été tué de façon tragique dans un accident d'hélicoptère lors d'une reconnaissance de sites en République dominicaine. Sol qui à l'époque était président exécutif de Kerzner International prit la décision de reprendre le rôle de PDG afin de continuer les travaux de l'entreprise et de terminer ce sur quoi il travaillait avec Butch.

Jeff Rubenstein, ami de longue date, se rappelle bien ces temps difficiles : « Sol estimait que, d'où que vous soyez, vous pouvez réussir en y consacrant le temps nécessaire. Il n'a jamais utilisé ses contingences ni les tragédies qu'il a traversées dans sa vie comme excuse pour des échecs. Si une tragédie était un fardeau pour Sol, un dur travail en était l'antidote et lui-même disait 'vous n'avez qu'à continuer à boxer' »

Kerzner a entrepris d'étendre la marque Atlantis à l'échelle mondiale avec le développement à Dubaï d'Atlantis The Palm. Ce centre de villégiature de 1,5 milliard de dollars pour 1 500 chambres se distingue par le plus grand aquarium et parc aquatique du Moyen-Orient, des points de vente au détail luxueux et des restaurants mettant en vedette des chefs célèbres à la renommée internationale. L'inauguration fin 2008 a eu lieu avec le plus grand feu d'artifice jamais déployé dans le monde, et avec une fête d'ouverture spectaculaire acclamée par les médias internationaux, attirant des célébrités et des visiteurs de toutes les parties de la planète.

En 2009, Kerzner est retourné en Afrique pour le développement du Mazagan Beach Resort avec ses 500 chambres au Maroc et aussi l'ouverture du One&Only Cape Town, situé sur le célèbre Victoria & Alfred (V&A) Waterfront. Vers l'époque du lancement du One&Only Cape Town, Kerzner disait : « Je suis revenu récemment du Beverly Hills et j'ai été tellement heureux de voir qu'il y avait encore six personnes qui étaient avec moi en 1964. Cela reste un très bon hôtel. Je pense qu'il faut accepter qu'avec le temps nous rencontrions de bons moments, et d'autres qui le sont moins. Mais si je regarde en arrière et que je considère ce que j'aurais changé et fait différemment, il n'y a pas grand-chose. Je pense que j'ai eu la chance d'avoir une expérience très vaste de la vie sous bien des aspects.

Aussi, pour moi, cela aura été un voyage intéressant. J'ai eu des moments difficiles et de bons moments, et c'est à travers ça que j'ai été déterminé à y arriver. Je ne peux pas imaginer faire quoique que ce soit d'autre, cela a été une fête. Chaque jour que j'ai consacré aux affaires aura été une joie ! »

En décembre 2010, la passion de Kerzner pour l'hôtellerie a été reconnue sur la liste des distinctions honorifiques de l'anniversaire de la Reine, avec la remise de l'insigne de chevalier-commandeur du très distingué ordre de Saint-Michel et Saint-Georges (KCMG). Sol ne s'est jamais servi de son titre. Il était toujours surpris et amusé lorsque les gens s'adressaient à lui en l'appelant 'Sir Sol'.

En 2012, One&Only Group a fait part de projets en Chine, en Australie et au Monténégro. L'année suivante a vu le dévoilement de plans pour le troisième complexe Atlantis sur l'île de Hainan en Chine. Des propositions ont également été annoncées pour l'agrandissement d'Atlantis à Dubaï avec 800 chambres supplémentaires et également plus de 230 appartements résidentiels de luxe dans le développement du Royal Atlantis, la planification et la conception de ces nouveaux projets pour Kerzner International se faisant sous la direction de Sol.

En 2014, Kerzner a finalement décidé de quitter Kerzner International et il s'est retiré comme président de la Société.

L'impact de Kerzner sur l'industrie internationale des complexes hôteliers ne peut être sous-estimé. À partir d'un départ modeste dans la vie, la carrière de Sol s'est étendue sur six décennies, en établissant bien plus de 80 domaines d'hôtels et de casinos dans plus d'une douzaine de pays. La détermination de Kerzner, sa persévérance et son ingéniosité colossale ont véritablement transformé l'espace du centre de villégiature intégré et son impact sur l'industrie peut se voir et se ressentir partout dans le monde.

Malgré son statut de célébrité internationale et les exigences du maintien de la réputation de son entreprise immense, Sol est toujours resté une personne intensément orientée vers la famille. Sa fille Andrea se souvient : « Papa nous a enseigné des valeurs familiales — peu importe combien il pouvait être occupé, il trouvait toujours du temps pour nous, pour sa famille. Il pouvait recevoir un appel de n'importe lequel d'entre nous au milieu d'une réunion importante ou prendre l'avion depuis l'autre bout du monde pour arriver au goûter d'anniversaire d'un de ses petits-enfants. Pour Papa, sa famille représentait tout, c'était sa joie. »

Sol laisse derrière lui ses enfants Andrea, Beverley, Brandon et Chantal et dix petits-enfants. Son fils aîné Howard 'Butch' Kerzner est mort en 2006.

Sol Kerzner sera inhumé dans l'intimité d'obsèques privées en présence uniquement de la famille proche.

