Solar N Plus brilha na Intersolar South America 2023

SÃO PAULO, 30 de agosto de 2023 /PRNewswire/ -- A Solar N Plus New Energy Technology Co., Ltd. (Solar N Plus), especialista em fabricação de tecnologia TOPCon, deixou uma marca impressionante na Intersolar South America 2023, demonstrando seu principal produto, o módulo solar Sirius TOPCon. Esta ocasião empolgante marca a tão esperada entrada da Solar N Plus no mercado brasileiro, consolidando sua posição como um parceiro promissor no setor de energia solar.

O destaque da exposição é o módulo Sirius TOPCon, uma prova da experiência da Solar N Plus como líder de fabricação no campo da tecnologia TOPCon de tipo N. Com wafers de silício de 182 mm, tecnologia TOPCon, células super multibusbar e encapsulamento de alta densidade, ele alcança uma saída de energia de 580W e eficiência do módulo de 22,5%, reduzindo os custos de equilíbrio do sistema (BoS) e manutenção em 6,5% em comparação com um módulo PERC padrão de 550W. Com um coeficiente de temperatura mais baixo e uma degradação reduzida induzida pela luz (LID), o módulo proporciona uma saída de energia mais alta, estabelecendo sua competitividade no mercado.

Aprimorando ainda mais seus atributos excepcionais, o módulo Sirius TOPCon possui uma impressionante taxa de 85% de bifacialidade para aumentar a geração de energia. Além disso, a Solar N Plus garante a durabilidade do módulo, oferecendo uma garantia de potência de 30 anos com uma queda de potência linear anual inferior a 0,4% e queda de potência no primeiro ano de menos de 1%. Possuindo uma certificação INMETRO, o módulo Sirius TOPCon destaca fortemente sua confiabilidade, protegendo assim o valor dos clientes globais.

"Estamos entusiasmados em participar da Intersolar South America. O Brasil se destaca como um centro próspero no mercado de energia solar", afirmou Ashley Wang, gerente geral de vendas e marketing internacional da Solar N Plus. "Estamos ansiosos para expandir nossa rede de fornecedores por meio desta plataforma notável, ao mesmo tempo em que nos envolvemos com colegas profissionais e trocamos insights valiosos".

Com investimentos contínuos em pesquisa e desenvolvimento, combinados com o estabelecimento de uma cadeia industrial vertical que abrange wafers de silício, células solares e módulos, a Solar N Plus está se estabelecendo como uma especialista de destaque em tecnologia TOPCon.

A Solar N Plus se destaca na fabricação de tecnologia TOPCon, aclamada por clientes globais. Com três bases de produção e capacidade para 2GW de células PERC, além de 10GW de células e módulos TOPCon em construção, a empresa visa ultrapassar 10 bilhões em vendas em um período de cinco anos.

