SOLEK schließt eine Finanzierung in Höhe von 379 Millionen US-Dollar für sein Portfolio von PV-Projekten in Chile ab

PRAG, 31. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Der Solarenergiekonzern SOLEK hat eine Finanzierung in Höhe von 379 Millionen US-Dollar für sein Portfolio in Chile abgeschlossen, das aus Photovoltaik-Anlagen und PMGD-Anlagen in der Zentralregion besteht. Das schnell wachsende Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien und der Solarenergie besitzt ein Portfolio von ca. 284 MWdc in Chile und hat mehr als 400 MW an Projekten in Lateinamerika in der Entwicklungsphase.

Die umfassende Finanzierung umfasst die folgenden Einrichtungen: Eine vorrangige Privatplatzierung in Höhe von 178 Millionen USD, eine Mezzanine-Fazilität in Höhe von 75 Millionen USD, ein PMGD-Überbrückungskredit in Höhe von 55 Millionen USD, ein Überbrückungskredit in Höhe von 37 Millionen USD, eine LC-Fazilität in Höhe von 19 Millionen USD und eine Mehrwertsteuerlinie in Höhe von 15 Millionen USD.

BNP Paribas und Natixis, New York Branch, fungierten als Platzierungsagenten, Arrangeure und Darlehensgeber. BCI und Scotiabank Chile fungierten als Agenten und Darlehensgeber für lokale Einrichtungen. White & Case und Guerrero Olivos fungierten jeweils als internationale und lokale Rechtsberater des Unternehmens.

Einstieg in den US-Markt für private Anleihen mit einer Erteilung von 178 Millionen USD

Kürzlich trat das Unternehmen SOLEK in den wichtigen Markt für Privatplatzierungen in den Vereinigten Staaten (USPP) ein. Das Unternehmen hat seine Attraktivität für Investoren bestätigt und einen flexiblen Zugang zu weiterer Finanzierung erhalten. SOLEK betritt diesen neuen Markt mit einer Anleihe mit einer Laufzeit von 20 Jahren im Wert von rund 178 Millionen USD bzw. knapp 4 Milliarden CZK Die Transaktion wurde von den Investoren stark nachgefragt, was die Attraktivität der Vermögenswerte von SOLEK und das Vertrauen des Marktes in die langfristigen Pläne des Unternehmens bestätigt.

Der USPP-Markt ist einer der größten und anspruchsvollsten Anleihemärkte der Welt. Es ist sowohl für US-amerikanische als auch für internationale Unternehmen verfügbar. Aktive Investoren auf dem USPP-Markt werden von den größten internationalen Investmentfonds und Versicherungsgesellschaften der Welt vertreten.

"Dank der großen Chancen, die der Sektor der erneuerbaren Energien heute bietet, erlebt SOLEK eine Phase des dynamischen Wachstums, die auch einen Finanzierungsbedarf mit sich bringt. Wir mussten strenge Zulassungskriterien erfüllen, um Zugang zur Finanzierung auf dem USPP-Markt zu erhalten. Diese flexible Finanzierung wird es uns ermöglichen, uns auf unsere PV-Projekte und die weitere Entwicklung zu konzentrieren", sagte Zdeněk Sobotka, Gründer und CEO der SOLEK Group.

Unternehmen, die in den USPP-Markt einsteigen, geben typischerweise langfristige Anleihen aus. Im Einklang mit der Marktpraxis haben die USPP-Anleihen von SOLEK einen Tilgungsplan mit einer Laufzeit von 20 Jahren, wodurch das Schuldenprofil an die Laufzeit der zugrunde liegenden Investition angepasst wird. Der Erlös aus den USPP-Anleihen wird in erster Linie zur Finanzierung der Expansionspläne des Unternehmens und zur Refinanzierung bestehender Schulden verwendet und setzt damit einen wichtigen Meilenstein für das kontinuierliche Wachstum von SOLEK.

Seit 2010 hat SOLEK insgesamt 53 PV-Solarprojekte angeschlossen, 18 in Europa und 35 in Chile. Die Gruppe hat derzeit mehr als 38 Projekte, die in den Jahren 2023 und 2024 in Chile gebaut werden sollen.

Die gesamte installierte Kapazität, die bis Ende des Programms 2023 anvisiert wird, beträgt 400 MW weltweit, die meisten davon in Lateinamerika. In Europa befinden sich PV-Solarprojekte mit einer Gesamtkapazität von 1,4 GW in der Planung. Die Projekte in Rumänien und Griechenland befinden sich im fortgeschrittensten Entwicklungsstadium. Der Anschluss der ersten Kraftwerke ist für das Jahr 2024 geplant.

SOLEK HOLDING SE

Die SOLEK Group ist ein führendes Unternehmen, das sich mit der Planung, dem Bau und Betrieb von Solarkraftwerken in Lateinamerika und Europa beschäftigt. Zu den Kunden des Unternehmens gehören führende internationale Investmentgesellschaften, Banken, Fonds, Energiekonzerne und multinationale Unternehmen.

Das Hauptportfolio der Gruppe befindet sich in Chile, wo sie mehr als drei Dutzend Photovoltaik-Kraftwerke mit einer Gesamtkapazität von über 200 MW verwaltet. Außerdem konzentriert sich das Unternehmen auf Europa, wo es erfolgreich bestehende Projekte entwickelt und gleichzeitig neue Investitionsmöglichkeiten sucht.

Das Unternehmen diversifiziert seine Aktivitäten durch innovative Projekte wie schwimmende Kraftwerke, Agrophotovoltaik, Windparks, Batteriespeicher einschließlich CO2-Energiekuppeln, grüne Wasserstoffproduktion und Hybridprojekte.

Das Unternehmen will bis Ende 2027 eine installierte Gesamtleistung von 2 GW erreichen.

