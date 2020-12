Solera annonce des avancées dans la solution d'Intelligence Artificielle Qapter : une collaboration avec Google Cloud pour accélérer la gestion des sinistres automobiles et maîtriser les coûts

Une solution innovante qui combine les toutes dernières technologies de Cloud et de visualisation digitale pour réinventer les processus de gestion des sinistres.

WESTLAKE, Texas, 3 décembre 2020 /PRNewswire/ -- Solera Holdings, Inc. (« Solera » ou la « société »), leader mondial en matière de données et de solutions informatiques de gestion des risques et des biens pour les secteurs de l'Assurance et de l'Automobile, a annoncé aujourd'hui de nouvelles mises à jour concernant sa plateforme complète nouvelle génération de gestion des sinistres Qapter, basée sur l'Intelligence Artificielle (IA).

Qapter accélère l'intégration de l'Intelligence Artificielle aux acteurs de la réparation dans les processus de gestion des sinistres sans les risques, les coûts et les limites liés aux solutions ponctuelles. Une collaboration entre l'IA de Qapter et l'infrastructure Google Cloud permet à la solution de s'étendre à l'échelle mondiale, et ce pour la quasi-totalité des marques et des modèles de véhicules du parc roulant.

Dans le secteur du sinistre automobile, passer rapidement de la photo à l'estimation reste l'un des besoins prioritaires sur le terrain. Là où d'autres solutions utilisent de simples algorithmes statistiques pour établir une estimation à partir d'une photo, Solera utilise la technologie éprouvée de Repair ScienceTM, basée sur plus de 40 ans de données historiques de sinistres automobiles, afin d'établir des estimations plus précises et plus justes, rapidement, de manière cohérente et à grande échelle.

En utilisant uniquement les photos des dommages et le numéro d'identification du véhicule (VIN), Qapter détermine de manière intelligente les opérations de réparation, ce qui permet d'obtenir une estimation précise et détaillée, avec les références et les tarifs des pièces. Cela induit une rapidité et une transparence accrues dans les échanges entre les assureurs, les mutuelles, les experts, les ateliers de réparation, les sociétés de leasing et les conducteurs, soit un gain de temps et une maîtrise des coûts à chaque étape du sinistre.

« Notre vision stratégique de l'avenir du marché de l'Assurance exige une approche de rupture, ambitieuse et précise pour fournir les meilleures solutions d'IA qui pourront évoluer à l'échelle mondiale. Notre historique de données et notre IA de qualité, qui s'appuient sur la technologie de pointe de Google, nous permettent de piloter la prochaine génération de produits et services d'excellence de Solera avec rapidité et précision », a déclaré Darko Dejanovic, Président Directeur Général de Solera.

En utilisant les Tensor Processing Units (TPU) de Google, l'API Vision, le moteur Google Kubernetes Engine et d'autres outils de Google Cloud, Solera a gagné en rapidité dans les modèles d'apprentissage qui intègrent déjà plus de 300 millions de dossiers et un milliard de photos. Ceci permet l'accélération du déploiement de la plateforme Qapter auprès de clients dans près de 90 pays du monde entier.

L'infrastructure de gestion des sinistres de Solera étant déjà en place pour gérer de nombreux aspects des processus, l'intégration de nouvelles technologies d'Intelligence Visuelle dans Qapter aide les assureurs, les experts et les réparateurs à gagner du temps, à accélérer le processus de traitement des sinistres et à accroître la satisfaction des clients. Outre la possibilité de permettre aux clients de bénéficier d'une plus grande autonomie (self-service), d'écourter la durée d'utilisation d'un véhicule de courtoisie et de faciliter les restitutions de locations de longue durée, Qapter permet aux conducteurs de mieux gérer leur expérience sinistre et de reprendre la route plus rapidement.

« Le Machine Learning continue d'ouvrir des portes aux entreprises qui cherchent à créer une nouvelle ère d'innovation basée sur les données », a déclaré Craig Wiley, Directeur de la gestion des produits, Google Cloud AI Platform. « Solera favorise une expérience client exceptionnelle, crée de nouveaux produits et services, et travaille à l'automatisation de certaines parties de son activité en utilisant l'Intelligence Artificielle alimentée par Google Cloud. Nous sommes heureux de faire partie de cette aventure. »

« Nous disposons d'un nombre important d'algorithmes d'Intelligence Artificielle que nous optimisons continuellement afin d'accroître leurs valeurs pour nos clients. L'écosystème Google Cloud a permis à nos développeurs de gagner un temps considérable grâce à de nombreuses intégrations et à un investissement continu dans de nouveaux outils et fonctionnalités qui font évoluer leur plateforme existante soutenant ainsi l'amélioration itérative et continue », a déclaré Evan Davies, Directeur de la technologie de Solera.

Pour plus d'informations sur la vision de Solera en matière d'IA. et d'Intelligence Visuelle dans le processus de gestion de sinistres avec Qapter, rendez-vous sur https://www.qapter.com.

