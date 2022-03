SOLERA et UPPTEC s'associent pour proposer un chiffrage digital des dommages immobiliers et mobiliers lors d'un sinistre dommages aux biens

Avec ce partenariat, SOLERA et UPPTEC simplifient et digitalisent le parcours du Client, du Gestionnaire et de l'Expert en proposant une évaluation rapide et complète des dommages immobiliers et mobiliers survenus lors d'un sinistre.

La proposition de valeur de ce service de chiffrage des dommages, disponible avec la plateforme Solera Home ou par API, est d'améliorer significativement l'expérience utilisateurs des collaborateurs, partenaires et clients avec plus

- d'efficacité opérationnelle : réduction des délai d'instruction et optimisation du coût sinistre

- de confort : accompagnement et aide le travail des utilisateurs.

« SOLERA HOME et UPPTEC partagent la même vision pour améliorer les processus de sinistres habitation. Nous sommes heureux de collaborer avec SOLERA HOME, un partenaire solide et pertinent sur le marché français et de fournir ensemble une solution digitale complète pour la gestion des dommages aux biens», Marie Moulinou, Directrice Commerciale France chez UPPTEC.

« UPPTEC apporte le complément à SOLERA HOME pour proposer un parcours client « phygital guidé » avec un chiffrage simple et complet au service de la satisfaction client lors de la déclaration de son sinistre habitation », Virginie Picard, Directrice Marché Dommages aux Biens chez SOLERA

« Nous sommes ravis de notre partenariat avec SOLERA HOME : nous apporterons ensemble une réelle valeur client au marché français de l'assurance en simplifiant le parcours digital de sinistres grâce à l'automatisation des processus et aux réponses en temps réel. Ainsi la satisfaction des clients est améliorée grâce à une estimation transparente, rapide et précise. La plateforme profite à la fois aux partenaires du marché de l'assurance et aux utilisateurs finaux», déclare Magnus Franck, PDG d'UPPTEC.

À propos de SOLERA HOME

Créée en 2017, SOLERA HOME est membre du groupe Solera l'un des fournisseurs mondiaux de logiciels, de données et de services intégrés pour la gestion des risques et des biens via plateforme digitale. SOLERA HOME simplifie l'expérience utilisateur dans la résolution du sinistre dommages aux biens. 100% digitale, la Plateforme facilite le traitement du sinistre. En tant qu'innovateur technologique, fournisseur de conseil et de services partagés, SOLERA HOME améliore les performances et augmente les rendements pour nos clients et leurs partenaires commerciaux.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site web : https://www.solera-home.com/fr/home/

À propos d'UPPTEC

UPPTEC est l'une des principales assurtech au monde.

Nous permettons l'automatisation des sinistres biens mobiliers grâce à une gestion digitale et efficace 24h/24 et 7j/7. Nos solutions offrent un parcours client fluide et entièrement digital. Notre mission est de simplifier l'automatisation des sinistres.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site web : https://upptec.com

