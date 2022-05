Solera incorpora Jaime Silvela para liderar o desenvolvimento de inteligência artificial em Espanha, Portugal e América Latina

A multinacional prepara assim o próximo desembarque nestas mercados para a nova geração de soluções baseadas em IA

MADRID, 10 de maio de 2022 /PRNewswire/ -- Solera, líder mundial em gestão de ciclo de vida de veículos, incorpora Jaime Silvela como Diretor de Desenvolvimento de Negócios para liderar o desenvolvimento e implementação de Inteligência Artificial (através de sua plataforma Qapter ) nos mercados da Espanha, Portugal e América Latina.

Silvela volta a Solera depois de atuar como Diretora de Desenvolvimento de Negócios na Tractable. Anteriormente foi Diretor Comercial da Equifax, líder mundial na gestão de soluções de informação e dados, e anteriormente Diretor Comercial da Solera na Espanha, numa fase em que a empresa implementava soluções para a digitalização do processo de gestão de sinistros.

"É emocionante ter Jaime em Solera novamente. Sua experiência e conhecimento do setor o tornam ideal para liderar este processo de transformação global da indústria de seguros e automobilística", disse Javier Velasco, Diretor Internacional de Operações do Grupo Solera.

A chegada de Silvela à Solera coincide com um grande investimento em inovação a nível mundial, especialmente focado no universo Qapter, e coincide com o próximo lançamento nos mercados espanhol, português e latino-americano da nova geração de soluções baseadas em IA destinadas ao setor, em uma implantação que começou nos Estados Unidos e está sendo progressivamente replicada nos cerca de 100 países em que a multinacional está presente.

"Se aprendi alguma coisa nos últimos anos no setor, é que, se queremos garantir o sucesso das seguradoras e automotivas na revolução que significa a aplicação da IA em seus processos, devemos fazê-lo a partir de uma posição de liderança e capacidade de inovação e investimento", conta Silvela.

No caso dos mercados latino-americano e ibérico, a experiência da Silvela na implantação de produtos inovadores será decisiva, acompanhando os clientes na integração de novas tecnologias que tornem seus processos mais eficientes, com base em um projeto sólida e apoiada por décadas de experiência da Solera em todo o mundo.

A IA é o grande compromisso da Solera, revolucionando o mercado e continuando sua liderança em termos de tecnologia de ponta.

