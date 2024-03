„Solidne projekty, z którymi chcemy współpracować": Bybit potwierdza otwartość i gotowość do współpracy podczas transmitowanego na żywo wydarzenia z udziałem Solana, w którym podkreślono jego dynamiczny rozwój i zaprezentowano plany stawiające na wartość użytkownika w Web3

DUBAJ, ZEA, 19 marca 2024 r. /PRNewswire/ -- Bybit, trzecia co do wielkości na świecie giełda kryptowalutowa pod względem wolumenu obrotów, i Solana, jeden z najdynamiczniej rozwijających się ekosystemów w obszarze blockchain, połączyły siły w elektryzującej dyskusji z przedstawicielami innych aplikacji zdecentralizowanych, którą można było śledzić na żywo. W wydarzeniu skupiono się m.in. na niezwykłym rozwoju ekosystemu Solana, a także przedstawiono ekscytujące plany na przyszłość z naciskiem na dostarczanie wartości do ekosystemu blockchainowego.

"Solid Projects We Would Love to Work With": Bybit Affirms its Open and Collaborative Approach in Livestream Event with Solana Ecosystem to Unveil Ecosystem Growth and Prioritize User Value in Web3

W trakcie transmisji Ben Zhou, współzałożyciel i CEO Bybit, podkreślił znaczenie współpracy z solidnymi projektami, a także elastyczności i wizji, które leżą u podstaw strategicznego modelu współpracy Bybit w ekosystemie kryptowalutowym. „Interesują nas przede wszystkim sprawdzone projekty o solidnych fundamentach" - powiedział Zhou. „Zadziwiły mnie rozwój i elastyczność Solany, za sprawą których powstała niezwykle silna społeczność będąca obecnie podstawą wszystkich tych nowych projektów".

Lily Liu, prezeska Solana Foundation, mówiła o wyjątkowych możliwościach, jakie wnosi Solana. „Solana wyróżnia się błyskawiczną realizacją transakcji przy minimalnych kosztach, otwierając niesłychane dotąd możliwości" - powiedziała Liu. „W ten sposób przeciera szlaki dla innowacyjnych zastosowań, które dotychczas były poza zasięgiem".

Zaangażowanie Bybit w kształtowanie rozbudowanego i innowacyjnego ekosystemu znajduje wyraz w szerokim uczestnictwie w inicjatywach Web3 takich jak Solana Fiesta, w ramach których odbywają się hackatony, konferencje i wspólne przedsięwzięcia organizowane w dubajskiej przestrzeni Bybit Crypto Ark Space z myślą o upowszechnianiu kryptowalut i inspirowaniu innowacji.

Marius George Ciubotariu, jeden z głównych twórców Kamino Finance, czołowego protokołu zdecentralizowanych finansów w Solana, skorzystał z okazji zaoferowania użytkownikom Bybit zrzutu nowego tokenu Kamino ($KMNO) w ramach Bybit x Solana's Airdrop Arcade. „To moment, w którym wiele osób odkryje prawdziwe oblicze Solana - przystępnego ekosystemu blockchainowego, którego obsługa przypomina poruszanie się po sieci i nie wymaga borykania się z problematycznymi interfejsami czy portfelami" - dodał.

Joe Takayama, influencer prowadzący kanał na YouTubie, zwrócił uwagę na szereg innowacyjnych projektów prowadzonych w ekosystemie Solana, z których wiele trafi na Bybit. „Wiele coinów z Solana to coś więcej niż tylko tokeny. Mają one udział w budowie tego ekosystemu, inwestują w niego. Tworzone przez nie narzędzia i produkty spotkają się z zainteresowaniem rynku masowego".

Sojusz Bybit i Solana to kluczowy krok w kierunku stworzenia bardziej dostępnego, wydajnego i innowacyjnego środowiska aktywów cyfrowych. Emily Bao, specjalistka Bybit ds. evangelist marketingu Web3, w następujący sposób podsumowała przedsięwzięcie - „Naszym celem jest współpraca z najlepszymi w świecie blockchain, a innowacyjność i wydajność Solana czynią ten ekosystem jednym z naszych czołowych partnerów".

#Bybit / #TheCryptoArk / #BybitWeb3

Bybit Web3

Bybit Web3 to nowe oblicze otwartości w świecie zdecentralizowanych finansów i ekosystem dla każdego, który charakteryzuje się większą prostotą, otwartością i równością. Zapraszamy budowniczych, twórców i partnerów w przestrzeni blockchain, nie tylko entuzjastów kryptowalut, ale także osoby chcące spróbować swoich sił w tej dziedzinie, aby dołączyły do społeczności, która liczy obecnie ponad milion użytkowników portfela i ma ponad 10 głównych partnerów ekosystemowych.

Bybit Web3 zapewnia kompleksowy pakiet produktów Web3 zaprojektowanych tak, aby dostęp, wymiana, gromadzenie i pomnażanie zasobów Web3 było możliwie najprostsze i jak najbardziej dostępne. Nasze portfele, rynki i platformy działają w oparciu o zabezpieczenia i wiedzę specjalistyczną, dzięki którym Bybit znalazł się w pierwszej trójce giełd kryptowalutowych na świecie, ciesząc się zaufaniem 25 milionów użytkowników.

Przyłącz się do rewolucji już teraz i otwórz się na przyszłość Web3 z Bybit.

Więcej informacji na temat Bybit: Bybit Press

Bybit

Bybit, trzecia co do wielkości giełda kryptowalutowa skupiająca 25 milionów użytkowników, powstała w 2018 r. i stanowi profesjonalną platformę, na której inwestorzy i traderzy kryptowalutowi mogą korzystać z ultraszybkiego silnika dopasowującego, całodobowej obsługi klienta oraz wielojęzycznego wsparcia. Bybit jest dumnym partnerem mistrzów świata konstruktorów i kierowców Formuły 1 - zespołu Oracle Red Bull Racing.

Więcej informacji na temat Bybit: Bybit Press.

Kontakt dla przedstawicieli mediów: [email protected]

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://www.bybit.com

Aktualności publikowane są w grupach i na profilach Bybit w mediach społecznościowych:

Discord | Facebook | Instagram | LinkedIn | Reddit | Telegram | TikTok | X | Youtube

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2364489/Solid_Projects_We_Would_Love_Work_With_Bybit_Affirms_Open.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2311075/Bybit_Web3_Logo.jpg