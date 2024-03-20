«Надежные проекты, с которыми мы бы хотели работать» - сотрудничество Bybit с Solana

Bybit подтверждает в прямом эфире свой открытый подход к сотрудничеству с экосистемой Solana, чтобы продемонстрировать рост экосистемы и расставить приоритеты для пользователей в Web3

ДУБАЙ, ОАЭ, 20 марта 2024 г. /PRNewswire/ -- Bybit, одна из трех крупнейших криптобирж в мире по объему торгов, и Solana, одна из самых быстрорастущих экосистем в сфере блокчейна, объединились для жаркой дискуссии в прямом эфире с другими dApps. На мероприятии был продемонстрирован значительный рост экосистемы Solana и обнародованы захватывающие планы на будущее с акцентом на привнесение ценности в экосистему блокчейна.

"Solid Projects We Would Love to Work With": Bybit Affirms its Open and Collaborative Approach in Livestream Event with Solana Ecosystem to Unveil Ecosystem Growth and Prioritize User Value in Web3

Во время прямой трансляции Ben Zhou, co-founder и CEO Bybit, подчеркнул важность партнерских отношений с надежными проектами, устойчивость и видение, отражающие стратегический подход Bybit к сотрудничеству в рамках экосистемы криптовалют. «Нас привлекают проекты с проверенным послужным списком и прочной основой», - сказал Zhou. «Solana действительно удивила меня тем, как она развивалась и насколько она устойчива, и теперь, когда сообщество супер сильное, все эти новые проекты строятся на ней».

Lily Liu, president of the Solana Foundation, рассказала об уникальных возможностях Solana. «Solana выделяется своей способностью исполнять транзакции в мгновение ока и с минимальными затратами, делая то, что когда-то считалось невозможным», – сказала Liu. «Это открывает путь для инновационного применения, не доступного ранее».

Приверженность Bybit созданию надежной и инновационной крипто-экосистемы подчеркивается вниманием компании к инициативам Web3, таким как Solana Fiesta, с запланированными хакатонами, конференциями и совместными усилиями, организованными в Dubai Crypto Ark Space Bybit, предназначенными для расширения внедрения криптографии и стимулирования инноваций.

Marius George Ciubotariu, основной участник Kamino Finance, ведущего децентрализованного финансового протокола (DeFi) на Solana, приветствовал возможность предложить пользователям Bybit эйрдроп нового токена Kamino ($KMNO) в рамках Bybit x Solana's Airdrop Arcade. «Это момент, когда многие откроют для себя Solana такой, какая она есть: оптимальный, простой опыт работы с блокчейном сродни использованию Интернета без громоздких интерфейсов или кошельков», – сказал он.

Joe Takayama, инфлюэнсер из YouTube, отметил инновационные проекты на Solana, многие из которых получат листинг на Bybit. «Многие монеты на Solana – это не просто токены. Они строят экосистему Solana и инвестируют в нее. Создаваемые ими инструменты и продукты понравятся массовому потребителю».

Альянс Bybit с Solana – это ключевой шаг к созданию более доступного, эффективного и инновационного ландшафта для цифровых активов. Emily Bao, Web3 evangelist от Bybit Web3, резюмировала: «Наша цель – сотрудничать с лучшими из мира блокчейна, и Solana является одним из наших фаворитов благодаря своим инновациям и эффективности».

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О Bybit Web3

Bybit Web3 меняет представления об открытости в децентрализованном мире, создавая экосистему, которая будет более простой, открытой и одинаково доступной для всех. Мы рады приветствовать строителей, создателей и партнеров в блокчейн-пространстве, приглашая как криптоэнтузиастов, так и просто интересующихся, с сообществом более миллиона пользователей кошельков, более 10 основных партнеров по экосистеме, и их число продолжает расти.

Bybit Web3 предлагает полный набор продуктов Web3, предназначенных для как можно более открытого и простого доступа, обмена, сбора и наращивания активов Web3. Наши кошельки, торговые площадки и платформы защищены протоколами безопасности и накопленным опытом, которые делают Bybit третьей по объему торгов криптобиржей в мире, которой доверяют 25 миллионов пользователей по всему миру.

Присоединяйтесь к этому прогрессивному сообществу прямо сейчас, откройте дверь в свое Web3-будущее вместе с Bybit!

Чтобы узнать больше о Bybit, посетите Bybit Web3.

О компании Bybit

Bybit входит в тройку крупнейших мировых криптобирж по объему торгов с 25 миллионами пользователей. Основанная в 2018 году, она предлагает профессиональную платформу, где криптоинвесторы и трейдеры могут найти сверхбыстрый механизм сопоставления, круглосуточное обслуживание клиентов и многоязычную поддержку сообщества. Компания Bybit гордится тем, что она является партнером действующего чемпиона Формулы-1 среди конструкторов и пилотов: команды Oracle Red Bull Racing.

Для получения более подробной информации о Bybit, пожалуйста, посетите Bybit Press.

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