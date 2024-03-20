«Надежные проекты, с которыми мы бы хотели работать» - сотрудничество Bybit с Solana

News provided by

Bybit

20 Mar, 2024, 05:51 ET

Bybit подтверждает в прямом эфире свой открытый подход к сотрудничеству с экосистемой Solana, чтобы продемонстрировать рост экосистемы и расставить приоритеты для пользователей в Web3

ДУБАЙ, ОАЭ, 20 марта 2024 г. /PRNewswire/ -- Bybit, одна из трех крупнейших криптобирж в мире по объему торгов, и Solana, одна из самых быстрорастущих экосистем в сфере блокчейна, объединились для жаркой дискуссии в прямом эфире с другими dApps. На мероприятии был продемонстрирован значительный рост экосистемы Solana и обнародованы захватывающие планы на будущее с акцентом на привнесение ценности в экосистему блокчейна.

Continue Reading
"Solid Projects We Would Love to Work With": Bybit Affirms its Open and Collaborative Approach in Livestream Event with Solana Ecosystem to Unveil Ecosystem Growth and Prioritize User Value in Web3
"Solid Projects We Would Love to Work With": Bybit Affirms its Open and Collaborative Approach in Livestream Event with Solana Ecosystem to Unveil Ecosystem Growth and Prioritize User Value in Web3

Во время прямой трансляции Ben Zhou, co-founder и CEO Bybit, подчеркнул важность партнерских отношений с надежными проектами, устойчивость и видение, отражающие стратегический подход Bybit к сотрудничеству в рамках экосистемы криптовалют. «Нас привлекают проекты с проверенным послужным списком и прочной основой», - сказал Zhou. «Solana действительно удивила меня тем, как она развивалась и насколько она устойчива, и теперь, когда сообщество супер сильное, все эти новые проекты строятся на ней».

Lily Liu, president of the Solana Foundation, рассказала об уникальных возможностях Solana. «Solana выделяется своей способностью исполнять транзакции в мгновение ока и с минимальными затратами, делая то, что когда-то считалось невозможным», – сказала Liu. «Это открывает путь для инновационного применения, не доступного ранее».

Приверженность Bybit созданию надежной и инновационной крипто-экосистемы подчеркивается вниманием компании к инициативам Web3, таким как Solana Fiesta, с запланированными хакатонами, конференциями и совместными усилиями, организованными в Dubai Crypto Ark Space Bybit, предназначенными для расширения внедрения криптографии и стимулирования инноваций.

Marius George Ciubotariu, основной участник Kamino Finance, ведущего децентрализованного финансового протокола (DeFi) на Solana, приветствовал возможность предложить пользователям Bybit эйрдроп нового токена Kamino ($KMNO) в рамках Bybit x Solana's Airdrop Arcade. «Это момент, когда многие откроют для себя Solana такой, какая она есть: оптимальный, простой опыт работы с блокчейном сродни использованию Интернета без громоздких интерфейсов или кошельков», – сказал он.

Joe Takayama, инфлюэнсер из YouTube, отметил инновационные проекты на Solana, многие из которых получат листинг на Bybit. «Многие монеты на Solana – это не просто токены. Они строят экосистему Solana и инвестируют в нее. Создаваемые ими инструменты и продукты понравятся массовому потребителю».

Альянс Bybit с Solana – это ключевой шаг к созданию более доступного, эффективного и инновационного ландшафта для цифровых активов. Emily Bao, Web3 evangelist от Bybit Web3, резюмировала: «Наша цель – сотрудничать с лучшими из мира блокчейна, и Solana является одним из наших фаворитов благодаря своим инновациям и эффективности».

#Bybit / #TheCryptoArk / #BybitWeb3

О Bybit Web3

Bybit Web3 меняет представления об открытости в децентрализованном мире, создавая экосистему, которая будет более простой, открытой и одинаково доступной для всех. Мы рады приветствовать строителей, создателей и партнеров в блокчейн-пространстве, приглашая как криптоэнтузиастов, так и просто интересующихся, с сообществом более миллиона пользователей кошельков, более 10 основных партнеров по экосистеме, и их число продолжает расти. 

Bybit Web3 предлагает полный набор продуктов Web3, предназначенных для как можно более открытого и простого доступа, обмена, сбора и наращивания активов Web3. Наши кошельки, торговые площадки и платформы защищены протоколами безопасности и накопленным опытом, которые делают Bybit третьей по объему торгов криптобиржей в мире, которой доверяют 25 миллионов пользователей по всему миру.

Присоединяйтесь к этому прогрессивному сообществу прямо сейчас, откройте дверь в свое Web3-будущее вместе с Bybit!

Чтобы узнать больше о Bybit, посетите Bybit Web3.

О компании Bybit

Bybit входит в тройку крупнейших мировых криптобирж по объему торгов с 25 миллионами пользователей. Основанная в 2018 году, она предлагает профессиональную платформу, где криптоинвесторы и трейдеры могут найти сверхбыстрый механизм сопоставления, круглосуточное обслуживание клиентов и многоязычную поддержку сообщества. Компания Bybit гордится тем, что она является партнером действующего чемпиона Формулы-1 среди конструкторов и пилотов: команды Oracle Red Bull Racing.

Для получения более подробной информации о Bybit, пожалуйста, посетите Bybit Press.
С запросами от СМИ обращайтесь по адресу: [email protected] 
Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт https://www.bybit.com 
Следите за обновлениями на каналах сообществ Bybit и в социальных сетях

Discord | Facebook | Instagram | LinkedIn | Reddit | Telegram | TikTok | X | Youtube

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2364489/Solid_Projects_We_Would_Love_Work_With_Bybit_Affirms_Open.jpg
Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/2311075/Bybit_Web3_Logo.jpg 

Also from this source

„Solidní projekty, se kterými chceme spolupracovat": Bybit potvrzuje otevřenost a ochotu ke spolupráci během livestreamu s ekosystémem Solana, představily růst ekosystému a prioritizaci uživatelské hodnoty na Web3

„Solidní projekty, se kterými chceme spolupracovat": Bybit potvrzuje otevřenost a ochotu ke spolupráci během livestreamu s ekosystémem Solana, představily růst ekosystému a prioritizaci uživatelské hodnoty na Web3

Bybit, jedna ze tří největších kryptoburz na světě podle objemu transakcí, a Solana, jeden z nejrychleji rostoucích ekosystémů ve světě blockchainu,...
Новый скачок Bybit - торговля криптовалютами P2P с нулевой комиссией за операции

Новый скачок Bybit - торговля криптовалютами P2P с нулевой комиссией за операции

Bybit, третья по объему торгов криптобиржа в мире, официально внедрила структуру нулевой комиссии для своей одноранговой (P2P) торговой платформы....
More Releases From This Source

Explore

Image1

Blockchain

Image1

Blockchain

Image1

Computer & Electronics

Image1

Cryptocurrency

News Releases in Similar Topics