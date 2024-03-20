"Birlikte Çalışmak İstediğimiz Sağlam Projeler": Bybit, Ekosistem Büyümesini Ortaya Çıkarmak ve Web3'te Kullanıcı Değerine Öncelik Vermek İçin Solana Ekosistemi ile Canlı Yayın Etkinliğinde Açık ve İşbirliğine Dayalı Yaklaşımını Onaylıyor

DUBAI, BAE, 20 Mart 2024 /PRNewswire/ -- Bybit, ticaret hacmine göre dünyanın en büyük üç kripto borsasından biri ve blockchain alanında en hızlı büyüyen ekosistemlerden biri olan Solana, diğer dApp'lerle heyecan verici bir canlı yayın tartışmasında bulunmak için güçlerini birleştirdi. Etkinlikte Solana ekosisteminin dikkat çekici büyümesi sergilendi ve blockchain ekosistemine değer katmaya odaklanan geleceğe yönelik heyecan verici planlar açıklandı.

"Solid Projects We Would Love to Work With": Bybit Affirms its Open and Collaborative Approach in Livestream Event with Solana Ecosystem to Unveil Ecosystem Growth and Prioritize User Value in Web3

Canlı yayın sırasında Bybit'in kurucu ortağı ve CEO'su Ben Zhou, Bybit'in kripto para ekosistemi içindeki işbirliğine yönelik stratejik yaklaşımını yansıtan sağlam projeler, dayanıklılık ve vizyonla ortaklıkların önemini vurguladı. Zhou, "Kanıtlanmış bir performans geçmişine ve sağlam bir temele sahip projelere ilgi duyuyoruz" dedi. "Solana, nasıl geliştiği ve ne kadar dayanıklı olduğu konusunda beni gerçekten şaşırttı ve artık topluluk süper güçlü olduğundan, tüm bu yeni projeler onun üzerine inşa ediliyor."

Solana Vakfı başkanı Lily Liu, Solana'nın masaya getirdiği benzersiz yeteneklerden bahsetti. Liu, "Solana, bir zamanlar imkânsız olduğu düşünülen şeyleri göz açıp kapayıncaya kadar ve minimum maliyetle gerçekleştirme yeteneğiyle öne çıkıyor" dedi. "Bu, daha önce ulaşılması mümkün olmayan yenilikçi uygulamaların önünü açıyor."

Bybit'in sağlam ve yenilikçi bir kripto ekosistemini besleme konusundaki kararlılığı, Solana Fiesta gibi Web3 girişimlerine odaklanmasıyla, planlı hackathon'larla, konferanslarla ve Bybit'in Dubai Crypto Ark Space'de kripto benimsenmesini genişletmek ve yeniliği teşvik etmek için tasarlanan işbirlikçi çabalarla vurgulanıyor.

Solana'nın önde gelen merkezi olmayan finans (DeFi) protokolü olan Kamino Finance'in önemli katkı sağlayanlarından biri olan Marius George Ciubotariu, Bybit kullanıcılarına yeni Kamino ($KMNO) tokeninin airdrop'unu sunma fırsatını memnuniyetle karşıladı. Kamino ($KMNO) Bybit x Solana'nın Airdrop Arcade'inin bir parçasıdır. "Bu, birçok kişinin Solana'nın gerçekte ne olduğunu keşfedeceği an: hantal arayüzler veya cüzdanlar olmadan web'i kullanmaya benzeyen kesintisiz, basit bir blockchain deneyimi" dedi.

YouTube fenomeni Joe Takayama, Solana'daki yenilikçi projelere dikkat çekti ve bunların çoğu Bybit'te listelenecek. "Solana'daki paraların çoğu sadece jeton değil. Solana ekosistemini inşa ediyorlar ve ona yatırım yapıyorlar. Ürettikleri araçlar ve ürünler kitlesel pazarın ilgisini çekecek."

Bybit'in Solana ile olan ittifakı, daha erişilebilir, verimli ve yenilikçi bir dijital varlık ortamı yaratmaya yönelik önemli bir adımdır. Bybit Web3'ten Web3 müjdecisi Emily Bao, girişimi şu şekilde özetledi: "Hedefimiz blockchain dünyasının en iyileriyle işbirliği yapmaktır ve Solana, yenilikçiliği ve verimliliğiyle en iyi seçimlerimizden biridir."

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Bybit Web3 Hakkında

Bybit Web3, merkezi olmayan dünyada açıklığı yeniden tanımlıyor ve herkes için daha basit, açık ve eşit bir ekosistem yaratıyor. Bir milyondan fazla cüzdan kullanıcısı, 10'dan fazla büyük ekosistem ortağı ve sayımı devam eden bir toplulukla hem kripto meraklılarına hem de meraklılara davet göndererek, blockchain alanında inşaatçıları, yaratıcıları ve ortakları ağırlamaya kararlıyız.

Bybit Web3, Web3 varlıklarına erişimi, bunları takas etmeyi, toplamayı ve büyütmeyi mümkün olduğunca açık ve basit hale getirmek için tasarlanmış kapsamlı bir Web3 ürünleri paketi sunar. Cüzdanlarımız, pazar yerlerimiz ve platformlarımız, Bybit'i dünya çapında 25 milyon kullanıcının güvendiği, ilk 3 küresel kripto borsası olarak tanımlayan güvenlik ve uzmanlıkla desteklenmektedir.

Hadi devrime siz de katılın ve Bybit ile Web3 geleceğinize giden kapıyı açın.

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Bybit Hakkında

Bybit, 25 milyon kullanıcısıyla hacim açısından dünyanın ilk üç kripto borsasından biridir. 2018 yılında kurulan şirket, kripto yatırımcılarının ve tüccarlarının ultra hızlı bir eşleştirme altyapısı, 7/24 müşteri hizmetleri ve çok dilli topluluk desteği bulabilecekleri profesyonel bir platform sunuyor. Bybit, en son Formula 1 serisinde markalar ve pilotlar şampiyonu olan Oracle Red Bull Racing takımının gururlu bir ortağıdır.

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