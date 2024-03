„Solidní projekty, se kterými chceme spolupracovat": Bybit potvrzuje otevřenost a ochotu ke spolupráci během livestreamu s ekosystémem Solana, představily růst ekosystému a prioritizaci uživatelské hodnoty na Web3

DUBAJ, SAE, 20. března 2024 /PRNewswire/ -- Bybit , jedna ze tří největších kryptoburz na světě podle objemu transakcí, a Solana, jeden z nejrychleji rostoucích ekosystémů ve světě blockchainu, společně uspořádali strhující živě vysílanou diskusi s dalšími dApps (decentralizovanými aplikacemi). Akce prezentovala pozoruhodný růst ekosystému Solana a odhalila vzrušující plány do budoucna se zaměřením na poskytování hodnot blockchainovému ekosystému.

Ben Zhou, co-founder and CEO společnosti Bybit, v rámci živého přenosu zdůraznil význam partnerství se solidními projekty, odolnosti a vize, což odráží strategický přístup společnosti Bybit ke spolupráci v rámci kryptoměnového ekosystému. „Lákají nás projekty s prokazatelnou historií a pevnými základy," řekl Zhou. „Solana mě opravdu překvapila svým vývojem a odolností a nyní, když je komunita skutečně silná, na ní stavějí nejrůznější nové projekty."

President of Solana Foundation Lily Liu promluvila o jedinečných možnostech, které Solana přináší. „Solana vyniká svou schopností realizovat transakce za pouhý okamžik a s minimálními náklady, čímž umožňuje to, co se dříve zdálo neproveditelné," řekla Liu. „Otevírá se tak cesta pro inovativní aplikace, které by dříve nebyly možné."

Závazek společnosti Bybit pěstovat robustní a inovativní ekosystém kryptoměn podtrhuje také její důraz na iniciativy v rámci Web3 – jako je Solana Fiesta – s plánovanými hackathony, konferencemi a společnými aktivitami v dubajském Crypto Ark Space společnosti Bybit, jejichž cílem je rozšířit přijetí kryptoměn a podněcovat inovace.

Marius George Ciubotariu – core contributor Kamino Finance, hlavního decentralizovaného finančního (DeFi) protokolu na Solaně – uvítal příležitost nabídnout uživatelům burzy Bybit airdrop nového tokenu Kamino ($KMNO) v rámci Bybit x Solana Airdrop Arcade . „Právě toto je okamžik, kdy mnozí objeví Solanu takovou, jaká skutečně je: bezproblémový, přímočarý blockchainový zážitek podobný používání webu, bez složitých rozhraní nebo peněženek," uvedl.

YouTube influencer Joe Takayama upozornil na inovativní projekty na Solaně, z nichž mnohé budou kotovány na Bybitu. „Mnoho mincí na Solaně nejsou jen tokeny. Budují a investují do ekosystému Solana. Nástroje a produkty, které vytvářejí, zaujmou i masový trh."

Partnerství Bybitu a Solany představuje zásadní krok k vytvoření přístupnějšího, efektivnějšího a inovativnějšího světa digitálních aktiv. Emily Bao, Bybit Web3 Evangelist z Bybit Web3, jej shrnula takto: „Naším cílem je spolupracovat s těmi nejlepšími ze světa blockchainu – a Solana patří díky svým inovacím a efektivitě mezi naše přední volby."

O Bybit Web3

Bybit Web3 redefinuje otevřenost v decentralizovaném světě a vytváří jednodušší, otevřený a rovný ekosystém pro všechny. S naší stále rostoucí komunitou (čítající přes milion uživatelů peněženek a více než 10 velkých ekosystémových partnerů) vytváříme na blockchainu prostor pro tvůrce, kreativce a partnery a zveme nejen stávající nadšence do krypta, ale i ty, kteří se s ním chtějí teprve seznámit.

Bybit Web3 poskytuje komplexní sadu Web3 produktů navržených tak, aby umožnily co nejotevřenější a nejjednodušší přístup k Web3 aktivům, jejich výměnu, shromažďování a rozšiřování. Naše peněženky, tržiště a platformy stojí na zabezpečení a odborných znalostech, které Bybit řadí mezi tři nejlepší světové kryptoburzy, jež se těší důvěře 25 milionů uživatelů po celém světě.

Staňte se součástí revoluce a otevřete bránu ke své Web3 budoucnosti s Bybit!

Další informace o společnosti Bybit naleznete na stránkách Bybit Web3.

O společnosti Bybit

Bybit je jednou ze tří největších burz s kryptoměnami podle objemu transakcí s celkem 25 miliony uživatelů. Byla založena v roce 2018 a nabízí profesionální platformu pro investory a obchodníky v oblasti kryptoměn s ultrarychlým párovacím systémem, nepřetržitým zákaznickým servisem a vícejazyčnou komunitní podporou. Společnost Bybit je hrdým partnerem týmu Oracle Red Bull Racing, úřadujících šampionů poháru konstruktérů i pilotů Formule 1.

Další podrobnosti o společnosti Bybit naleznete v jejím tiskovém centru .

