Solis Health planea ofrecer el beneficio "Family On-Demand" de Papa Pals para los miembros con necesidades especiales en 2022

Papa ofrece compañía y asistencia a través de su trabajo con planes Medicare Advantage, así como también cada vez más con planes de Medicaid y de salud de los empleadores. Al utilizar la tecnología para hacer coincidir a los adultos mayores y otros miembros con acompañantes aprobados y capacitados, llamados "Papa Pals", Papa satisface las necesidades que promueven la salud del individuo pero que no son de naturaleza médica, que van desde la asistencia tecnológica, la preparación de comidas, el trabajo doméstico ligero, el transporte y, por supuesto, la interacción social.

"Muchos adultos mayores no tienen acceso regular a ayuda familiar, o pueden beneficiarse de usar un programa como Papa para complementar su red existente", señaló Daniel Hernández, director ejecutivo de Solis. "Las historias de cómo Papa y Papa Pals han ayudado a la comunidad de adultos mayores a ocuparse de los determinantes sociales de la salud, que incluyen los impactos devastadores de la soledad, son notables, y este es un servicio importante y reconfortante que estamos encantados de poder ofrecer pronto a los miembros de Solis".

Para obtener más información sobre los planes Medicare Advantage de Solis, visite https://solishealthplans.com/our-plans.

Acerca de Papa

Papa y su plataforma Papa Pals ofrecen "Family On-Demand", trabajando con Medicare, Medicaid y planes de salud patrocinados por el empleador para proporcionar un beneficio de acompañamiento y cuidado para los adultos mayores y las familias. Fundada en 2017 y con sede en Miami, Papa cuenta con el respaldo de Canaan, Tiger Global Management, Comcast Ventures, SoftBank Vision Fund 2, TCG, Initialized Capital y Seven Seven Six, entre otros inversionistas institucionales e individuales venerados. Para obtener más información, visite papa.com .

Acerca de Solis Health Plans

Solis Health Plans es un plan de salud Medicare Advantage de Florida, centrado en la comunidad, con una excelente experiencia y un excepcional servicio a sus miembros, proveedores y agentes. Solis ofrece planes competitivos con amplios beneficios en varios condados. Es una empresa local y se autoidentifica como el Plan no corporativo: personal a diferencia de burocrático, innovador en lugar de reacio a tomar riesgos, responsable en lugar de ambiguo. Solis Health Plans está comprometido a superar las expectativas y a ser el plan preferido para las comunidades a las que presta servicios, con el objetivo de lograr mejores resultados en salud.

Para obtener más información sobre Solis Health Plans, visite www.solishealthplans.com.

Solis Health Plans es una HMO 4 estrellas acreditada por NCQA, con un contrato de Medicare y un contrato con el programa Medicaid de Florida para beneficiarios con doble elegibilidad. La inscripción en Solis Health Plans depende de la renovación del contrato.

FUENTE Solis Health Plans, Inc.

