Solis Health Plans obtiene una impresionante calificación de los CMS de 4 estrellas para 2022

Menos del 25 % de los nuevos contratos reciben cuatro o más estrellas. Por su parte, Solis es el único plan de propiedad y ejecución local que en su primer año de medición recibe una calificación de 4 estrellas en la región sur de Florida.

DORAL, Florida, 20 de octubre de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Solis Health Plans, un plan Medicare Advantage de Florida, anunció hoy que recibió una impresionante calificación de 4 estrellas por parte de los Centros para Servicios de Medicare y Medicaid (CMS). Solis es el único plan de propiedad y ejecución local que en su primer año de medición recibe una calificación de 4 estrellas en la región sur de Florida. Las calificaciones de estrellas de los CMS para 2022 en Medicare Advantage (Medicare Parte C) y los planes de medicamentos recetados de la Parte D de Medicare ayudan a las personas con Medicare a comparar los planes antes de la inscripción abierta, que comienza el 15 de octubre.

Los planes se califican en una escala que va de una a cinco estrellas, en la que una estrella representa un rendimiento deficiente y cinco estrellas representan un rendimiento excelente. Las calificaciones de estrellas se publican cada año y reflejan las experiencias de personas inscritas en Medicare Advantage y en los planes de medicamentos recetados de la Parte D. El sistema de calificación por estrellas apoya los esfuerzos de los CMS para empoderar a las personas para que tomen decisiones de atención médica que sean las mejores para ellas.

"Estoy sumamente orgulloso del equipo de Solis y de lo que hemos logrado como plan en nuestro primer año de elegibilidad para recibir una calificación, en especial, teniendo en cuenta los obstáculos únicos derivados de la COVID durante estos dos últimos años", expresó Daniel Hernández, director ejecutivo de Solis. "Durante muchos años, personalmente, he sido parte de varios equipos encargados de mejorar las medidas que han dado como resultado calificaciones de estrellas positivas. Esto me ha proporcionado una perspectiva única sobre lo que se necesita para tener éxito en este objetivo en particular".

Para obtener más información sobre los planes Medicare Advantage de Solis, visite https://solishealthplans.com/our-plans.

Acerca de Solis Health Plans

Solis Health Plans es un plan de salud Medicare Advantage de Florida, centrado en la comunidad, con una excelente experiencia y un excepcional servicio a sus miembros, proveedores y agentes. Solis ofrece planes competitivos con amplios beneficios en varios condados. Es una empresa local y se autoidentifica como el Plan no corporativo: personal a diferencia de burocrático, innovador en lugar de reacio a tomar riesgos, responsable en lugar de ambiguo. Solis Health Plans está comprometido a superar las expectativas y a ser el plan preferido para las comunidades a las que presta servicios, con el objetivo de lograr mejores resultados en salud.

Para obtener más información sobre Solis Health Plans, visite www.solishealthplans.com.

Solis Health Plans es una HMO 4 estrellas acreditada por NCQA, con un contrato de Medicare y un contrato con el programa Medicaid de Florida para beneficiarios con doble elegibilidad. La inscripción en Solis Health Plans depende de la renovación del contrato.

