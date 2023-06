SOLiTHOR élargit sa plateforme d'expertise

GENK, Belgique, 14 juin 2023 /PRNewswire/ -- La société belge SOLiTHOR, qui est à l'avant-garde des batteries lithium à l'état solide de nouvelle génération, accueille trois scientifiques de premier plan en vue de développer et d'améliorer sa technologie et de la faire passer à un niveau supérieur. La société ayant déjà investi plusieurs millions d'euros dans de nouveaux laboratoires de recherche et d'essais sur les cellules ainsi que dans une nouvelle installation de production de cellules à Saint-Trond, en Belgique, la nomination de ces scientifiques de premier plan est déterminante dans la démarche de SOLiTHOR pour commercialiser des technologies de cellules et de modules nécessaires à l'électrification des véhicules dans les secteurs de l'aviation, de la défense et de la marine.

Le Dr Sergey Yakovlev est un électrochimiste et un spécialiste des matériaux accompli, avec douze ans d'expérience dans la recherche et le développement de systèmes électrochimiques de production et de stockage d'énergie. Il a travaillé pendant de nombreuses années pour llika, un pionnier de la technologie des batteries à l'état solide qui offre des solutions pour des applications telles que les technologies de l'loT, les technologies médicales et les véhicules électriques. Le Dr Yakovlev possède une solide expérience de la formulation de boues pour les électrodes de batteries lithium-ion, de la rhéologie et de l'électrochimie. Il se concentre actuellement sur la création d'une chaîne d'approvisionnement pour la production de masse de composants d'électrodes de batterie et sur la construction d'installations de R&D. Il dirigera l'équipe en charge du développement des composants de SOLiTHOR.

Le Dr Ali Darwiche sera responsable de la conception des composants et des cellules. Il est expert en chimie des matériaux et possède plus de dix ans d'expérience dans la recherche et le développement. Il est spécialisé dans l'utilisation du lithium-métal et l'assemblage de cellules en forme de poches. Par le passé, le Dr Darwiche a travaillé pour Hydro Québec, la plus grande compagnie d'électricité du Canada et un acteur majeur de l'industrie hydroélectrique mondiale. Il pilotera l'équipe d'assemblage et d'essai dans la fabrication de cellules en forme de poches de plus grande capacité, allant de 0,1 Ah à 3 et 10 Ah.

Le Dr Matthieu Moors est un ingénieur créatif et un leader technique, titulaire d'une maîtrise en chimie et d'un doctorat en science des matériaux. Il cumule douze ans d'expérience internationale dans la conception de produits de pointe, le développement de processus rentables et la fabrication en série. Avant de rejoindre SOLiTHOR, le Dr Moors travaillait pour Tesla, la multinationale américaine spécialisée dans l'automobile et les énergies propres, et a joué un rôle majeur dans le développement de la technologie de la cellule 4680. Son expertise en matière de mise à l'échelle des processus et de la fabrication sera un atout majeur pour SOLiTHOR lorsqu'il s'agira de passer du laboratoire à la ligne pilote de démonstration et d'augmenter le nombre de cellules produites au cours des 3 à 5 prochaines années.

Huw Hampson-Jones, PDG et cofondateur de SOLiTHOR, a affirmé : « Nous sommes ravis d'accueillir ces scientifiques éminemment qualifiés au sein de notre équipe. Grâce à leur nomination, SOLiTHOR peut avancer rapidement vers le déploiement de ses systèmes de cellules et de batteries à l'état solide dans des systèmes de batteries de démonstration. Le fait que nous puissions recruter de tels talents confirme nos capacités actuelles et nos niveaux de maturité technologique (TRL) »

