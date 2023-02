SOLiTHOR et Sonaca signent un nouveau protocole d'accord pour faire progresser l'électrification des avions régionaux et la mobilité aérienne urbaine

GENK, Belgique, 22 février 2023 /PRNewswire/ -- L'entreprise belge de technologie de batteries tout solide au lithium, SOLiTHOR, et la principale entreprise aérospatiale, Sonaca, ont signé un protocole d'entente bilatéral en vue d'établir un partenariat et de développer conjointement des systèmes de batteries au lithium tout solide rechargeables sûrs, à haute densité, pour les avions régionaux et la mobilité aérienne urbaine. Ce partenariat portera également sur les systèmes de satellites et les systèmes de défense.

L'alliance divisera les principales activités de recherche, de développement, de production et d'intégration de cellules et de systèmes de batteries conçus pour alimenter les avions. En allant de l'avant, SOLiTHOR sera responsable de la recherche sur les cellules, du développement, de la caractérisation d'essais, de la conception de format et de la production de cellules 10 Ah-40 Ah. Sonaca mettra au point l'emballage de batterie, ainsi que les systèmes de gestion connexes. L'entreprise certifiera également le système de batterie.

Les cellules seront produites et fabriquées par SOLiTHOR dans la ville belge de Saint-Trond, en Région flamande, tandis que l'intégration des systèmes de batteries d'avions aura lieu à l'usine de Sonaca à Charleroi, en Région wallonne, en Belgique.

Sonaca s'est fixé l'objectif ambitieux de contribuer de manière proactive au développement d'avions à faibles émissions de carbone d'ici 2035 et d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Pour atteindre des objectifs aussi ambitieux, l'industrie doit donc doter les avions de solutions d'alimentation à faible bruit et à faible consommation d'énergie.

Ceci permettrait à l'industrie d'utiliser les petits aéroports régionaux plus efficacement et de s'attaquer à leur sous-utilisation dans le monde, en particulier aux États-Unis et en Europe.

SOLiTHOR et Sonaca sont convaincus que leurs capacités complémentaires permettront de réaliser les plus grands progrès dans les technologies de systèmes de batteries tout solide au lithium, pour toutes les applications liées à la mobilité aérienne régionale et urbaine.

À propos de SOLiTHOR

SOLiTHOR est un pionnier dans la conception, le développement et la commercialisation de technologie de cellules au lithium tout solide à haute énergie et intrinsèquement sûre. Avec un accès à un solide portefeuille de propriété intellectuelle d'imec, l'entreprise a déjà accès à plus de 25 employés de la plus haute qualité.

À propos de Sonaca

Sonaca compte parmi les leaders mondiaux du développement, de la fabrication, de l'assemblage et de la fourniture de pièces détaillées destinées au secteur aéronautique. Ses compétences de base sont réparties sur les marchés civils, militaires et de défense. Ses 3 500 employés travaillent dans six pays différents, sur trois continents, pour servir les grands équipementiers et les fournisseurs de premier rang.

