SOLiTHOR prévoit jusqu'à 500 cycles de charge et de décharge tout en poursuivant sur sa lancée avec très peu de perte de capacité

SINT-TRUIDEN, Belgique, 29 mai 2024 /PRNewswire/ -- Depuis sa création en 2022, SOLiTHOR a fait d'énormes progrès dans le développement de sa technologie de batterie. Le prototype de cellule solide à base de lithium métallique de type 'pouch' développé par Solithor (Gen1) a franchi le cap des 500 cycles de charge et décharge complètes, avec moins de 7 % de perte de capacité et continue de cycler davantage. Ces cellules de type 'pouch' qui continuent de fonctionner font l'objet de tests en cours dans les laboratoires de SOLiTHOR depuis plusieurs mois maintenant, à température ambiantes de 25 ᵒC et sous 72 psi de pression externe appliquée.

A SOLiTHOR scientist in the cell testing room SOLiTHOR Graph

Les objectifs standard de l'industrie pour cette phase de développement sont de 700 cycles de charge avec une perte de capacité maximale de 20 %. SOLiTHOR prévoit d'atteindre cet objectif dans un avenir proche.

Selon le Dr Fanny Bardé, directeur technique de SOLiTHOR, « Ce test d'endurance est une étape cruciale, car il prouve la durabilité de notre produit et la stabilité de notre chimie à la température ambiante, rapprochant les véhicules électriques à longue autonomie des exigences des consommateurs. Le résultat final de ce développement pourrait être une cellule de batterie qui permet de longues distances."

En plus des performances de cyclabilité, SOLiTHOR a développé des cellules à haute densité énergétique de 785 Wh/L et 318 Wh/kg au niveau de la pile.

La démonstration de la cyclabilité de ces cellules de poche prototypes Gen1 d'une part, et de la haute énergie gravimétrique et de la haute densité énergétique atteinte d'autre part, sont des réalisations clés dans la quête de SOLiTHOR pour fournir une technologie de batterie plus sûre, haute performance et durable.

Huw Hampson-Jones, PDG de SOLiTHOR, a déclaré : « Ces développements techniques soutiennent l'orientation stratégique de la technologie des cellules lithium-métal à l'état solide destinée aux secteurs de l'aviation et du transport maritime. La collaboration avec les constructeurs aéronautiques et les architectes navals donne l'impulsion à ces résultats et donne confiance à nos clients pour les objectifs de performance clés au cours des deux prochaines années. Cela signifie également que SOLiTHOR se rapproche de plus en plus du développement d'une technologie à l'état solide pour l'ensemble du secteur de l'électromobilité."

Bien que SOLiTHOR n'existe que depuis deux ans, il s'agit d'une entreprise en pleine croissance qui comptera plus de 40 employés d'ici fin 2024. Tout en reconnaissant qu'il y a beaucoup de travail à faire et en raison des progrès rapides réalisés par son équipe pour fournir des prototypes tangibles avec USP, SOLiTHOR a la confiance de reconnaître qu'elle ouvre la voie à une nouvelle classe de technologie de batterie avancée utilisant des électrolytes composites solides pour électrifier notre société de manière durable - dans les airs, en mer et sur terre.

La technologie de SOLiTHOR offre des propositions de valeur convaincantes, des performances, une densité énergétique/poids, une sécurité et une facilité de fabrication pour ses marchés cibles. Son prochain objectif à moyen terme est d'atteindre entre 850 Wh/L et 900 Wh/L.

www.solithor.com