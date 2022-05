SOLiTHOR, société dérivée d'imec, conclut un tour de table de 10 millions d'euros pour le développement d'une nouvelle technologie de cellules de batteries à l'état solide

Les batteries à l'état solide visent à faire passer les performances des systèmes de batteries classiques à un niveau supérieur en termes de densité énergétique, de vitesse de charge, de poids et de volume. Imec investit depuis 10 ans dans de nouvelles technologies pour améliorer davantage les performances des batteries à l'état solide, tout en proposant des composants permettant un processus d'assemblage plus compatible avec les lignes d'assemblage des batteries Li-ion classiques.

Huw Hampson-Jones, fondateur et PDG de SOLiTHOR, a déclaré : « La technologie de SOLiTHOR est unique et repose sur une chimie et des composants révolutionnaires : le nanoélectrolyte composite solide et la nano-anode, mis au point dans les laboratoires d'EnergyVille et brevetés par imec. Cette technologie révolutionnaire améliorera la densité d'énergie, les vitesses de charge et, surtout, la sécurité, et sera beaucoup plus facile à fabriquer que les autres batteries à l'état solide. Le programme de recherche et développement sera dirigé par la fondatrice et directrice de la technologie, le Dr Fanny Bardé, experte chevronnée en technologie des batteries, en collaboration avec les équipes de R&D d'imec. »

« Nous sommes ravis de voir SOLiTHOR mettre sur le marché certaines de nos technologies les plus prometteuses. Nous pensons que SOLiTHOR est sur la bonne voie pour libérer le grand potentiel de cette technologie pour la société : contribuer à la réduction de notre empreinte carbone par une électrification accrue de nos transports et contribuer au positionnement stratégique et à l'indépendance de l'Europe dans le secteur énergétique. SOLiTHOR aura un impact sur notre économie locale grâce à l'établissement prévu d'activités de fabrication pour servir ses clients à l'échelle mondiale », a déclaré Olivier Rousseaux, directeur du développement des entreprises chez imec.

« Imec.xpand aide à créer des entreprises technologiques innovantes qui ont le potentiel de devenir des acteurs mondiaux en bouleversant le domaine dans lequel elles sont actives. SOLiTHOR est l'exemple parfait d'une entreprise ambitieuse dans un domaine d'importance stratégique pour la région et le continent », a déclaré Peter Vanbekbergen, partenaire d'imec.xpand.

SOLiTHOR a l'ambition de devenir un leader mondial de la technologie des batteries à l'état solide. Elle entend devenir un fournisseur clé dans la chaîne de valeur européenne des batteries et vise à contribuer fortement aux exportations européennes en approvisionnant les marchés mondiaux et à la décarbonisation de la société.

