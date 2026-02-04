SOLIZE PARTNERS India obtient la certification TISAX® AL3, renforçant ainsi sa préparation à l'accord de libre-échange entre l'UE et l'Inde

BANGALORE, Inde, 4 février 2026 /PRNewswire/ -- SOLIZE PARTNERS India Pvt. Ltd. (Siège social : Bangalore, Karnataka ; PDG et directeur : V.S. Mahadevan, ci-après dénommée SOLIZE) a obtenu la certification TISAX® Assessment Level 3 (AL3), franchissant ainsi une étape importante dans sa gouvernance de la sécurité de l'information. Cette certification intervient à un moment charnière, alors que l'accord de libre-échange entre l'UE et l'Inde prend son élan, ce qui accélérera la collaboration transfrontalière dans le domaine de l'ingénierie, l'échange de données et les programmes intégrés dans les secteurs automobile et industriel entre les deux régions.

SOLIZE PARTNERS India Achieves TISAX® AL3 Certification, Strengthening Readiness Ahead of the EU–India Free Trade Agreement

Alors que les équipementiers européens et les fournisseurs de premier rang renforcent leurs liens avec l'Inde dans un contexte d'évolution des cadres commerciaux et de la chaîne d'approvisionnement, le traitement sécurisé des données d'ingénierie, de la propriété intellectuelle et des actifs numériques est un élément essentiel de la collaboration. Cette certification renforce la capacité de SOLIZE à évoluer dans des environnements à haute confiance et haute complexité.

Administré par l'association ENX, TISAX® est un cadre d'évaluation de la sécurité de l'information mondialement reconnu qui constitue le niveau d'assurance le plus élevé. Il est conforme aux exigences européennes strictes en matière de sécurité des données automobiles, ce qui permet une ingénierie à forte intensité de propriété intellectuelle, un développement précoce et une collaboration multi-pays impliquant des informations sensibles.

Grâce à cette certification, SOLIZE possède le plus haut niveau de contrôles avancés de la sécurité de l'information au niveau des personnes, des processus et de la technologie, mis en œuvre de manière cohérente. SOLIZE est conforme à TISAX depuis plusieurs années. La progression d'AL2 à AL3 est le signe d'un investissement délibéré et soutenu dans la gouvernance de la sécurité, la discipline opérationnelle et la gestion des risques. Cette certification renforce la capacité de SOLIZE à gérer des programmes d'ingénierie plus importants, complexes et répartis dans le monde entier, avec des données plus sensibles.

« L'obtention de la certification TISAX AL3 est une étape cruciale pour SOLIZE PARTNERS India », a déclaré Mahadevan V.S., PDG et directeur. « Alors que la collaboration entre l'UE et l'Inde s'intensifie dans de nouveaux cadres commerciaux et industriels, la confiance et la responsabilité dans le traitement des données sont aujourd'hui encore plus importantes. Cette certification réaffirme la rigueur et la cohérence que nous avons intégrées dans nos pratiques d'ingénierie et de livraison. »

Au-delà de la conformité, TISAX AL3 renforce l'engagement de SOLIZE en faveur de partenariats basés sur la confiance, facilitant l'échange sécurisé de données entre les équipes de livraison basées en Inde et les parties prenantes européennes et mondiales. Alors que les organisations mondiales adoptent rapidement des technologies intelligentes comme la recherche, la conception et la fabrication basées sur l'IA, SOLIZE reste concentré sur la fourniture d'un soutien technologique de pointe tout en permettant une croissance responsable en protégeant les informations.

À propos de SOLIZE PARTNERS India Pvt. Ltd.

SOLIZE PARTNERS India, une entité clé du groupe SOLIZE, fournit des services d'ingénierie et de technologie dans les domaines de l'automobile, de l'aérospatiale et de la défense, des chemins de fer, de l'ingénierie lourde et d'autres secteurs industriels. L'entreprise soutient la transformation numérique au niveau de l'entreprise par la conception et la fourniture de systèmes d'ingénierie efficaces, pérennes et de bout en bout, ancrés dans des pratiques sécurisées et alignées à l'échelle mondiale.

