Solução BMC Helix é reconhecida como líder em gerenciamento de serviços corporativos

Renomado relatório do setor descreve a solução BMC Helix como uma "plataforma sólida capacitada por IA"

SÃO PAULO, 13 de dezembro de 2021 /PRNewswire/ -- A BMC, líder global em soluções de software para a Autonomous Digital Enterprise, anunciou, no último dia 8, em Houston, que sua solução BMC Helix foi indicada como líder no relatório The Forrester Wave™: Enterprise Service Management (ESM) do quarto trimestre de 2021. De acordo com a Forrester, as ofertas de gerenciamento de serviços empresariais "ajudam a otimizar a entrega de serviços nas empresas, dão suporte aos processos de gerenciamento dos serviços de TI (ITSM, IT Service Management) e agilizam a entrega de serviços em geral." Uma cópia gratuita do relatório The Forrester Wave™: Enterprise Service Management do quarto trimestre de 2021 está disponível para download aqui.

Segundo o The Forrester Wave, a BMC já "é um nome consolidado no espaço ESM" e "uma boa opção para empresas que buscam uma solução poderosa e altamente escalável para atender às suas necessidades mais avançadas de ITSM."

A solução BMC Helix recebeu a pontuação mais alta possível nos critérios de gerenciamento da tecnologia, que avalia a facilidade de implementação e administração, em integração, métodos de autenticação e recursos de automação. A BMC Helix oferece aos clientes flexibilidade e várias opções de implementação, recursos prontos para uso que podem ser configurados e formas personalizadas, configuráveis e flexíveis para gerenciamento eficaz dos serviços.

O relatório também afirma que os pontos fortes da BMC Helix estão no seu foco em serviços de TI e nas "excelentes funcionalidades de gerenciamento de incidentes, mudanças e suporte centrado no conhecimento (KCS-6)". O relatório prosseguiu afirmando que a BMC tem "a melhor funcionalidade de CMDB em sua categoria e recursos avançados, como correlação de incidentes e sugestão de conhecimento contextual".

A plataforma BMC Helix soluciona problemas relacionados aos dados corporativos

A BMC Helix é a primeira e única plataforma integrada de operações e serviços enriquecida com inteligência. A plataforma aberta com IA oferece mais transparência e autonomia, possibilitando aos clientes gerenciarem de forma mais produtiva todos os aspectos da entrega e desempenho dos serviços. Os clientes da Helix disseram que utilizam os modelos avançados para viabilizar com facilidade serviços totalmente automatizados, atendendo assim às necessidades e requisitos de toda a empresa.

"Acreditamos que a posição como líder nesse relatório Forrester Wave reitera nosso compromisso em fornecer aos clientes e parceiros as ferramentas necessárias que melhoram a eficiência e a produtividade, inteligência de dados, autonomia e orquestração para a empresa moderna", disse Margaret Lee, vice-presidente sênior e gerente geral da área de Digital Service and Operations Management da BMC. "A BMC Helix Platform oferece recursos fundamentais de gerenciamento de serviços corporativos com funcionalidades otimizadas de AI, ML e DevOps que ajudam a automatizar o trabalho das equipes de serviços e operações para que as empresas possam se concentrar em expandir seus negócios".

A Forrester Research empregou um processo rigoroso para produzir o relatório The Forrester Wave que incluiu avaliação e análise dos 15 provedores de gerenciamento de serviços corporativos (ESM) mais importantes segundo 22 critérios diferentes. De acordo com a Forrester¹, ESM representa uma plataforma integrada definida como "uma plataforma que estende os recursos de gerenciamento de serviços de TI para além dos serviços de tecnologia, abordando casos de uso com foco nos negócios; gerencia a demanda e o fornecimento de serviços por meio de uma plataforma, portal e catálogo de serviços comuns e acelera a inovação e a automação do fluxo de trabalho por meio de PaaS e ferramentas de desenvolvimento de baixo código".

¹"Now Tech: Enterprise Service Management, Q2 2021", Forrester

Sobre a BMC

Do core business para a nuvem, da nuvem ao edge, a BMC fornece software e serviços que possibilizam que mais de 10.000 clientes globais, incluindo 84% que constam na lista Forbes Global 100, prosperem em sua constante evolução para uma Autonomous Digital Enterprise.

FONTE BMC

