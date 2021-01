Mais de 100 especialistas financeiros e funcionários de alto escalão do Banco Central participaram do webinar e levantaram perguntas construtivas para os panelistas. Juntamente com especialistas do Banco Central Europeu (ECB) e do Banco do Canadá, a TCSA compartilhou insights únicos sobre gestão de dados e revelou uma solução inovadora – o cérebro nacional de dados, que ganhou o reconhecimento não apenas dos banqueiros centrais, mas também de seus parceiros financeiros.

Durante o seminário, o Sr. Howard Chang, vice-presidente de assuntos globais da TCSA, investigou os problemas que atrapalham o desenvolvimento econômico internacional, incluindo a diminuição da eficácia das políticas monetárias em todo o mundo, bem como a falta de âncora de valor forte entre as grandes moedas. Especialmente desde as profundas consequências da crise financeira global de 2008 e a atual pandemia da Covid-19, o Sr. Howard Chang indicou que os bancos centrais devem assumir um papel essencial na nova era de criação de políticas baseadas em dados.

De acordo com o Sr. Chang, o cérebro nacional de dados organiza dados em um pacote padronizado, que ajuda a sincronizar, agregar e processar grandes quantidades de dados em todo o país. Além disso, o cérebro nacional de dados é construído sobre os sistemas atuais do banco central, permitindo a coleta em tempo real dos dados de transação monetária mais onipresente.

O Sr. Per Nymand Anderson da ECB e especialistas de outras autoridades financeiras falaram muito sobre os conceitos por trás do cérebro nacional de dados da TCSA, especialmente sobre coleta e padronização de dados em escala nacional, bem como a importância da integração de dados no tratamento dos silos de dados existentes. Vários representantes do banco central que participaram do seminário também levantaram perguntas diversas para a solução da TCSA, solicitaram informações detalhadas e propuseram sua intenção de discussão e colaboração após a reunião.

Como principal fonte de informações do setor bancário, o Banco Central tem uma grande reputação entre os bancos centrais globais e as instituições financeiras no fornecimento de informações em tempo real e análise aprofundada no domínio. As publicações e os comentários em seu site são um recurso inestimável para referências aos bancos centrais e autorizações monetárias. Sobre a TCSA: https://tcsa.cloud/

