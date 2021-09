Solução de gravação de conformidade da Red Box é certificada para o Microsoft Teams

LONDRES e NOVA YORK, 24 de setembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Red Box, uma plataforma líder para voz, anuncia hoje a certificação de sua solução de gravação de conformidade para o Microsoft Teams como parte do programa de certificação de fornecedores independentes de software (ISV) da Microsoft.

Após inúmeros testes aprovados por terceiros, a solução garante a adesão aos requisitos regulatórios com uma integração de gravação de conformidade baseada em políticas para o Microsoft Teams, oferecendo captura, transcrição, armazenamento, recuperação, arquivamento e retenção controlada por metadados de comunicações em toda a empresa.

"A certificação é um endosso significativo dos recursos de captura de comunicação da Red Box, e capacita empresas de diversos setores, como finanças, saúde e segurança pública, a operar sob estritas obrigações regulatórias e explorar os benefícios da colaboração digital, observando a conformidade com os requisitos regulatórios, incluindo MiFID II, Dodd Frank e PCI DSS", comentou Pete Ellis, CPO da Red Box.

A solução da Red Box atende a todos os rigorosos requisitos do mercado, oferecendo uma experiência de usuário segura incomparável com opções flexíveis de implementação em nuvem, híbrida e local.

Com mais de 30 anos de experiência no fornecimento de gravação de conformidade altamente resiliente para clientes em todo o mundo, a Red Box oferece suporte ao Microsoft Teams e a ambientes mistos de telefonia e contact center dedicados para garantir que as empresas façam a captura e transcrição de todas as conversas para fins regulatórios.

A Red Box também atua como uma porta de entrada para as principais aplicações de IA, automação, análise e armazenamento, oferecendo aos clientes acesso total e controle desse rico conjunto de dados de voz com captura em tempo real. As APIs abertas garantem a integração com um amplo ecossistema dos melhores parceiros que incluem arquivamento de conformidade, detecção de fraudes e soluções de vigilância, bem como CRM (gestão de relacionamento com o cliente), CX (experiência do cliente), desempenho de vendas e plataformas de inteligência de negócios.

O Red Box também é integrado ao Customer Service Insights e ao Sales Insights do Microsoft Dynamics 365. Como um parceiro preferencial de telefonia para Conversation Intelligence, é possível utilizar os dados capturados para aprimorar o desempenho de vendas e a experiência do cliente com a análise de chamadas em escala.

"A solução de gravação de conformidade da Red Box e sua integração com o Teams e o Dynamics 365 permite que as empresas se beneficiem de um trabalho em equipe simplificado e de insights analíticos aprimorados, ao mesmo tempo em que aderem aos requisitos regulatórios relevantes para manutenção de registros, monitoramento, governança de dados e relatórios", comentou Pete Daderko, diretor de marketing de produto do Microsoft Teams Phone.

Sobre a Red Box

A Red Box é uma especialista líder em voz dedicada, com mais de 30 anos de experiência capacitando empresas a capturar, proteger e desbloquear o valor da voz em todo o ambiente corporativo. A Conversa, da Red Box, é a plataforma de voz corporativa da próxima geração e a primeira verdadeiramente aberta, baseada em microserviços. Ela oferece aos clientes acesso aberto e controle sobre voz e mídia capturadas, captura resiliente de dados em tempo real de alta qualidade de toda a empresa, liberdade para usar esses dados em qualquer aplicação e um TCO líder de mercado.

A Red Box tem a confiança de organizações líderes em serviços financeiros, contact center, governo e setores de segurança pública (incluindo seis dos principais bancos do mundo, 85% dos corretores interdealer globais, centenas de call centers e mais de 80% das forças policiais do Reino Unido), além de capturar e proteger milhões de chamadas diariamente para milhares de clientes em todo o mundo.

