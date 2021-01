Solução inédita da ABB permite que robôs e pessoas trabalhem juntos e aumenta a produtividade em 53% na Nestlé Brasil

Robô industrial com tecnologia exclusiva SafeMove2 da ABB permite interação segura com funcionários no processo de paletização das fábricas de chocolates da Nestlé no Brasil

SÃO PAULO, 20 de janeiro de 2021 /PRNewswire/ -- A ABB, empresa líder global de tecnologia e pioneira na indústria 4.0, desenvolveu uma célula robótica colaborativa inédita para a área de paletização das fábricas de chocolate da Nestlé no Brasil. Utilizando um robô industrial e a tecnologia SafeMove2, a solução foi capaz de melhorar a produtividade do processo de paletização em 53%, reduzir os custos de manutenção e contribuir para uma operação mais ágil e eficiente. Confira mais detalhes do projeto em um vídeo exclusivo neste link .

Na constante busca por maior eficiência e produtividade, a Nestlé do Brasil procurou a ABB com um desafio: precisava de uma célula robótica compacta para sua linha de produção de chocolates, que fizesse o carregamento preciso dos produtos em paletes. Mais ainda, a solução deveria permitir que os funcionários trabalhassem com segurança ao redor do robô, além da possibilidade da solução ser replicada em outras unidades da empresa.

A ABB já fornecia soluções robóticas para a Nestlé, mas com o novo pedido, precisou desenvolver uma célula robótica exclusiva. O principal desafio era que os trabalhadores da Nestlé precisariam entrar na área operacional do robô para realizar as mudanças de paletes, o que exigiu uma solução colaborativa, segura e confiável. Para atender a Nestlé, a ABB optou por uma célula de paletização robótica utilizando a tecnologia SafeMove2. Com uma abordagem por zonas, que divide o espaço de trabalho do robô em três áreas -- verde, amarela e vermelha --, o SafeMove2 permite que grandes robôs industriais trabalhem ao lado de pessoas com segurança e confiabilidade, sem a necessidade de separação estrita.

Michey Piavantinha, Diretora de Fábrica da Nestlé Caçapava, destaca a importância da parceria com a ABB Robótica: "Graças à parceria com a ABB, é possível desenvolver soluções que tornam nosso processo de fabricação mais ágil e eficiente, garantindo que nossos produtos continuem tendo o mesmo padrão de qualidade e excelência que fazem a marca Nestlé ter sucesso".

Por sua vez, Douglas Barbosa, Engenheiro de Projetos da fábrica, salienta: "Alcançamos ótimos resultados, reduzindo custos de manutenção, aumentando a produtividade da linha em 53%, reduzindo as perdas e a necessidade de retrabalho manual, e a célula já está preparada para a possibilidade de um aumento na capacidade de produção futura."

SafeMove2

O SafeMove2 conta com várias funções de segurança, incluindo limites de velocidade de segurança, monitoramento de parada segura, faixas de eixo seguras e supervisão de posição e orientação. Usando sensores de segurança instalados na célula, os movimentos do operador são detectados conforme eles se aproximam do robô. Se um operador estiver na zona 'verde', o robô se moverá normalmente. Ao pisar na zona 'amarela' fará com que o robô desacelere e restrinja seus movimentos para ajudar a minimizar o risco de contato acidental com o operador. Se o operador se mover para a zona vermelha, o software fará o robô parar completamente, reiniciando-o apenas depois que não identificar nenhum movimento nessa zona.

A abordagem de velocidade e separação habilitada pelo SafeMove2 elimina a necessidade de muitos dos componentes exigidos por uma célula de robô padrão, como cercas, interruptores de segurança, portas e chaves de acesso, para garantir a separação entre robô e equipe. Com isso, exige uma área entre 30% e 40% menor em comparação com as células anteriores da ABB.

As células robóticas tradicionais também precisam de uma instalação mais complexa, exigindo mais cabos. Com SafeMove2, tudo isso é removido, permitindo que a célula entre em operação dentro de uma semana, em comparação com as duas a três semanas necessárias anteriormente. Há também um custo de estoque menor, pois o cliente não precisa manter um grande número de peças de reposição.

Além da tecnologia SafeMove2, a célula usa um robô ABB IRB660 equipado com uma pinça de sucção para mover as caixas do final da linha de produção para o palete, empilhando-as com precisão para garantir uma carga equilibrada. Assim, reduz o retrabalho necessário para reequilibrar os paletes e evita danos às caixas. Anteriormente, os operadores às vezes deixavam de colocar as caixas corretamente, exigindo que paletes inteiros fossem reorganizados antes que pudessem ser movidos.

Digitalização com Robot Studio

Para demonstrar como a célula robótica funcionária na prática, a ABB usou o software Robot Studio para simular a solução completa em um ambiente virtual antes da instalação, incluindo a exibição do tempo de ciclo para as operações do robô. Com essa iniciativa, garantiu um menor tempo de implementação e evitou que eventuais falhas que pudessem ocorrer no processo.

Assim, as modificações puderam ser desenvolvidas e validadas no ambiente virtual antes de serem aplicadas no sistema real, evitando riscos e perda de produção. Também não houve necessidade de treinar funcionários , pois a solução é fácil de trabalhar e usar.

O sucesso da solução da ABB foi tão grande que a Nestlé instalou 13 células de paletização em suas fábricas brasileiras, todas usando o ABB SafeMove2, e há várias outras em instalação e comissionamento.

"Para nós da ABB é uma grande satisfação desenvolver soluções para a Nestlé, uma empresa que está sempre investindo e modernizando seus processos produtivos e nos desafiando com projetos inovadores e de muita tecnologia", afirma Adrian Covi, gerente de Robótica da ABB no Brasil. "ABB Robótica mais uma vez atendeu as expectativas da Nestlé e alcançou ótimos resultados de eficiência e produtividade, que poderão ser replicados pela empresa em todo o país".

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) é uma empresa líder global em tecnologia que estimula a transformação da sociedade e da indústria em prol de um futuro mais produtivo e sustentável. Ao conectar softwares ao seu portfólio de eletrificação, robótica, automação e tecnologias de acionamento, a ABB ultrapassa os limites da tecnologia para elevar o desempenho a novos níveis. Com uma história de excelência que remonta a mais de 130 anos, o sucesso da ABB é impulsionado por cerca de 110.000 funcionários talentosos em mais de 100 países. www.abb.com.br

Robótica & Automação Discreta ABB é pioneira em robótica, automação de máquinas e serviços digitais, fornecendo soluções inovadoras para uma grande variedade de indústrias, desde automotiva até eletrônica e logística. Como uma das fornecedoras líderes mundiais em robótica e automação de máquinas, nós já fornecemos mais de 400.000 soluções de robôs. Nós ajudamos nossos clientes de todos os tamanhos a aumentarem a produtividade, flexibilidade e simplicidade e a melhorar a qualidade da produção. Nós damos apoio na transição para uma fábrica do futuro conectada e colaborativa. Robótica & Automação Discreta ABB emprega mais de 10.000 pessoas em mais de 100 localidades, em mais de 53 países. www.abb.com/robotics

FONTE ABB

Related Links

http://www.abb.com.br



SOURCE ABB