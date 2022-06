Solução inteligente de campus carbono líquido zero da Huawei ganha o prêmio WSIS Prize 2022 Champion

GENEBRA, Suíça, 2 de junho de 2022 /PRNewswire/ -- A Huawei foi nomeada campeã na Cerimônia de Prêmios do Foro da Cúpula Mundial sobre a Sociedade da Informação (World Summit on the Information Society – WSIS) 2022 em Genebra ontem. O WSIS 2022 Prizes Champion foi concedido à Huawei pelo uso de sua solução de campus inteligente de carbono líquido zero no projeto Yancheng Low-carbon & Smart Energy Industrial Park. Para este prêmio, foram considerados um total de 996 projetos e o processo de seleção durou cinco meses.