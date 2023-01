Solução Linx é a primeira da América Latina certificada com o padrão PCI SSF

SÃO PAULO, 24 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- A Linx, líder no segmento de software para varejo, acaba de se tornar a primeira empresa da América Latina certificada pelo PCI Software Security Framework (PCI SSF), entidade que visa garantir a segurança na concepção e desenvolvimento de softwares de pagamento. A certificação representa a relação da empresa com valores, como inovação, segurança e qualidade, e posiciona a companhia como pioneira nessa frente de atuação em todo o território latino-americano.

"Esta certificação destaca a Linx, por meio da solução de TEF, como uma empresa responsável e pioneira na principal característica que um software de meios de pagamento necessita: a segurança. Reafirmando aos nossos clientes e ao mercado de meios de pagamento o compromisso em oferecer soluções com alto padrão de qualidade, segurança e confiabilidade", explica Michele Zitune, diretora executiva da Linx Pay.

Sobre a Linx

Empresa da plataforma de software Stone Co., a Linx é especialista em tecnologia para o varejo e líder no mercado de software de gestão, com 45,6% de market share do mercado varejista, conforme atesta o IDC. Toda a expertise da Linx é focada em um varejo de — e para — pessoas, conectando o indivíduo à facilidade, inteligência e experiência desejada do mundo online ao offline.

Para saber mais, acesse: www.linx.com.br/imprensa .

FONTE Linx

