Solução unificada CLIA com sistemas e recursos abertos promove a evolução para sistemas de saúde de países emergentes

Por meio da solução unificada CLIA, que oferece modelos de cooperação flexíveis, eficientes e acessíveis que cumprem os objetivos comerciais em níveis governamentais, corporativos e individuais, a Fapon Biotech Inc . (Fapon Biotech) visa impulsionar o desenvolvimento do setor de mercados emergentes. A solução unificada inclui instrumentos e recursos abertos, o que pode facilitar os planos dos governos de impulsionar a industrialização. Os usuários de laboratórios podem concluir a atualização de tecnologia de ELISA para CLIA atraindo novas oportunidades de mercado. Além da variedade de mais de 1.200 matérias-primas de reagentes e vários reagentes maduros, os fabricantes de reagentes podem obter localização de produtos com custo e tempo reduzidos. Finalmente, a solução ajuda investidores a entrar no mercado rapidamente, impulsionando fluxos de investimento para reforçar o sistema de saúde.

A solução unificada CLIA conta com o teste de neutralização de anticorpos (NAb) da COVID-19, uma das ferramentas indispensáveis para avaliar a resposta imune após a vacinação. Esse produto pode obter detecção quantitativa de alto rendimento com uma alta correlação com o teste de NAb da FDA dos Estados Unidos e com o teste de neutralização em placa, que é padrão de excelência. Juntamente com o teste de NAb, o teste Ag Selt da COVID-19 também foi lançado para conter a doença.

Os produtos e serviços da Fapon Biotech são altamente integrados para promover recursos sinérgicos e valores compartilhados para diferentes sistemas de saúde. Com um histórico excepcional de ajuda a parceiros de diagnósticos in vitro no desenvolvimento e localização de produtos, a cooperação por meio da solução unificada CLIA auxiliará os parceiros a concluir transformações, reduzir custos operacionais e impulsionar inovações nas empresas.

Sobre a Fapon Biotech

A Fapon Biotech foi fundada em 2001. Orientada pela missão de "permitir a identificação de doenças de forma mais precoce, precisa, conveniente e acessível", a empresa se concentra nas necessidades futuras de desenvolvimentos em biotecnologia e oferece a empresas de diagnóstico globais matérias-primas de reagentes de DIV de alto desempenho, como antígenos, anticorpos e enzimas, bem como soluções unificadas com serviços de instrumentos e reagentes.

