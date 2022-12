Solução Unilumin Metasight contribui para o passo do Marrocos rumo ao campeonato da Copa do Mundo de 2022

SHENZHEN, China, 13 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- Nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar 2022, disputada em 10 de dezembro, o Marrocos derrotou Portugal com um gol. É a primeira vez que Marrocos aparece entre os 4 primeiros. Um novo momento histórico para os países africanos.

Marrocos sempre foi uma equipe forte e competitiva. Apesar de estar ausente da Copa do Mundo por 20 anos, o Marrocos nunca desistiu de construir um sistema de futebol bem equipado e infraestruturas. Fouzi Lekjaa, presidente da Federação Marroquina de Futebol, considera as instalações do campo uma parte vital de sua "teoria do triângulo", que destaca a importância das instalações, talentos e pessoal qualificado no desenvolvimento do futebol.

Entre as instalações, os painéis de LED especializados tornaram-se obrigatórios para exibição de informações de partidas e transmissão de partidas em estádios. Foi relatado que o Marrocos introduziu o perímetro de LED da Unilumin Group, uma empresa chinesa de alta tecnologia de LED, para estádios nas principais cidades, como Stade Municipal de Berkane, Stade Belvédère, Stade El Abdi e Complexe OCP.

O perímetro de LED digital oferece dois valores principais, incluindo valor funcional e valor comercial. Em termos de aspecto funcional, o perímetro de LED esportivo da Unilumin consiste em uma capa protetora especial, que pode não apenas garantir a operação estável da tela sob impacto de alta intensidade, mas também mitigar efetivamente o impacto para proteger os jogadores contra lesões. Exceto isso, os monitores à prova d'água apresentam cores brilhantes e desempenho estável, criando uma atmosfera imersiva para jogadores e público. Quanto ao valor comercial, as telas servem como uma excelente plataforma para patrocinadores, emissoras de TV e parceiros de torneio realizarem anúncios para suas marcas, melhorando a atmosfera de jogo e as operações da liga da equipe do Marrocos, tanto técnica quanto tática.

A Unilumin forneceu painel de LED para a Copa do Mundo do Catar no estádio da final do jogo, o estádio Lusail. Os profissionais e serviços de alto nível da Unilumin ganharam elogios dos clientes.

Fundada em 2004, a Unilumin Group Co., Ltd foi listada pela primeira vez na Shenzhen Stock Exchange em 2011.A empresa ganhou o primeiro prêmio do State Scientific and Technology Progress Award e foi nomeada Single-product Champion no setor de manufatura pelo Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação da China. Globalmente, também ocupou o primeiro lugar no setor em termos de valor e volume de vendas de produtos de tela de LED.

