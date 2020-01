Soluções da AVEVA para otimização da cadeia de valor aprimoram a colaboração e agilidade corporativas

SÃO PAULO, 13 de janeiro de 2020 /PRNewswire/ -- A AVEVA, líder global em software industrial e de engenharia, está anunciando melhorias em sua solução de Software de Otimização da Cadeia de Valor, que permite aos clientes eliminarem silos de informações e integrarem processos críticos de negócios em toda a cadeia de valor operacional.

A solução AVEVA Value Chain Optimization reúne seu portfólio abrangente de software que ajuda o ecossistema dos principais segmentos econômicos a gerenciar a cadeia de suprimentos e operações, e otimiza processos, e está disponível para setores como Óleo & Gás, Química & Petroquímica, Mineração, Alimentos, Bebidas, Saneamento Básico, entre outros. No caso dos operadores das indústrias, promove melhorarias na eficiência operacional, ajuda na tomada de decisões melhores e mais rápidas, reduz custos e cria novas oportunidades de agregar valor ao negócio.

"As empresas estão lidando com um legado de sistemas isolados que precisam ser conectados com o objetivo dar visibilidade à transformação digital operacional de ponta a ponta", afirma Harpreet Gulati, head de Planejamento e Operações da AVEVA. A otimização da cadeia de valor apresenta uma oportunidade única de orquestrar todas as áreas de negócios e operações por toda a cadeia de suprimentos, o que inclui os setores de compra, planejamento, programação, operações e logística. "A solução AVEVA Value Chain Optimization tem permitido às organizações transformarem suas operações globalmente, melhorando em até US$ 0,70/barril as margens no processo de refino, aumentando a utilização de ativos de mineração em cerca de 20%, reduzindo em 30% o uso de água, e aumentando a produtividade no processamento de alimentos em até 20%", explicou.

As operações industriais cresceram nos últimos 20 anos com integração pontual dos sistemas legados pontuais, que envolvem transferência manual de dados ou software customizado, e geram silos de informação em toda a cadeia de valor. A estratégia da AVEVA ajuda as organizações a enfrentarem esses desafios e cria um ambiente colaborativo, no lugar de silos de dados ou sistemas isolados. Dessa forma, o ciclo de vida das operações pode ser gerenciado de maneira abrangente, flexível e conectada, e traz mais transparência à tomada de decisão em toda a cadeia de valor.

A solução AVEVA Value Chain Optimization já foi implantada com sucesso globalmente por várias multinacionais, tais como:

Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC): relatou que o planejamento integrado permitiu ganhos entre US$ 60 milhões e US$ 100 milhões.





relatou que o planejamento integrado permitiu ganhos entre milhões e milhões. BP Plc reduziu o tempo de decisão de compra de petróleo cru de dois dias para menos de duas horas.





reduziu o tempo de decisão de compra de petróleo cru de dois dias para menos de duas horas. New Belgium Brewing reduziu o tempo de paradas em mais de 50% e aumentou a eficiência operacional entre 25% a 30%.





reduziu o tempo de paradas em mais de 50% e aumentou a eficiência operacional entre 25% a 30%. Roy Hill , em estreita colaboração com a AVEVA, desenvolveu e implementou um projeto greenfield de minério de ferro, conectando o estado da arte da cadeia de suprimento, da mina ao porto.

A volatilidade do mercado, as flutuações da demanda e a pressão competitiva estão levando as indústrias a se tornarem mais globais e verticalmente integradas, à medida que buscam maneiras de continuar a gerar eficiência, reduzir custos e identificar novas oportunidades para aumentar a lucratividade organizacional. "As soluções da AVEVA combinam tecnologia em nuvem e inovações do Digital Twin com análises que ajudam os operadores a remover silos de informações e promover uma melhor colaboração, ao permitir que nossos clientes alcancem o benefício que advém do desbloqueio de sua cadeia de valor", completou Harpreet Gulati.

Sobre a Aveva

A AVEVA é líder global em software industrial e de engenharia, impulsionando a transformação digital em todo o ciclo de vida de ativos e operações de indústrias de capital intensivo. As soluções de engenharia, planejamento e operações, desempenho de ativos e monitoramento e controle da empresa oferecem resultados comprovados para mais de 16.000 clientes em todo o mundo. Seus clientes são suportados pelo maior ecossistema de software industrial, incluindo 4.200 parceiros e 5.700 desenvolvedores certificados. A AVEVA está sediada em Cambridge, Reino Unido, com mais de 4.400 funcionários, 80 localidades em mais de 40 países. Para mais detalhes, visite: www.aveva.com.

FONTE AVEVA

SOURCE AVEVA