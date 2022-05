Soluções de armazenamento de energia para todos os cenários da CATL brilham na ees Europe 2022

Os produtos de ponta da CATL demonstrados na exposição abrangem cenários de aplicação de geração de energia, transmissão e distribuição de energia e consumo de energia. O EnerOne, o BESS (sistema de armazenamento de energia em bateria) de refrigeração líquida modular para ambientes externos, conquistou o prêmio ees AWARD deste ano em 10 de maio. Equipado com células LFP (fosfato de ferro de lítio) de 280 Ah, o principal produto conta com uma longa vida útil de até dez mil ciclos, alta integração e alto grau de segurança. A diferença de temperatura entre as células pode ser controlada dentro de 3 ℃, uma grande melhoria em relação à média de 5 a 8 ℃ do setor. Ele ocupa uma área de apenas 1,69 metro quadrados, 35% menos do que os produtos tradicionais de refrigeração de ar e é adequado para inversores com tensões de operação que variam de 600 a 1.500 volts. Enquanto isso, o design modular permite que ele se adapte a uma variedade de cenários de aplicação.

Para atender a demanda do mercado por aplicações de armazenamento de energia em todos os climas, como temperaturas extremas, alta umidade, deserto, mar, entre outros, a CATL desenvolveu o inovador EnerC, um sistema de bateria de refrigeração líquida conteinerizada. Com proteção IP55 e proteção anticorrosiva C5, o EnerC é capaz de atender aos requisitos de várias condições climáticas adversas, garantindo a operação segura e confiável de todo o sistema por 20 anos. Capacitado pelo design de refrigeração líquida altamente integrado líder do setor, sua densidade de energia pode chegar a 259,7 kWh por metro quadrado, um aumento de cerca de 200% em relação aos sistemas tradicionais de refrigeração a ar.

No que se refere ao consumo de energia, o EnerU, UPS (fonte de alimentação ininterrupta) sucesso de vendas da CATL, oferece uma solução pioneira para a substituição de baterias de reserva de chumbo-ácido por baterias de íon-lítio mais ecológicas. Ao superar a alta impedância dos materiais LFP, a solução 6 C do EnerU atinge alto desempenho de potência e alto grau de segurança ao mesmo tempo. Além da segurança em nível de célula, o EnerU garante ainda sua segurança em nível de sistema por meio de métodos mecânicos e materiais de isolamento térmico. Para a situação de avalanche térmica de uma única célula, não há propagação térmica para as células adjacentes.

Na ees Europe 2022, a CATL também apresentou o módulo de bateria 48100 para estações base, que apresenta tamanho pequeno e peso leve. Com o suporte de células LFP substancialmente seguras e do design modular 3U, o produto melhorou muito a utilização do espaço e a vida útil. A estação base 48100 pode abrigar até 16 baterias e o número de baterias pode ser ajustado de forma flexível para atender aos requisitos de diferentes tempos de backup do sistema, o que a torna compatível com vários cenários de aplicação.

Além de apresentar seus mais recentes produtos e tecnologias de bateria em seu estande B1.440, a CATL também compartilhou insights e ideias inovadoras sobre o futuro do armazenamento de energia com colegas do setor no Fórum Intersolar.

O ano de 2021 vê o salto de desenvolvimento do negócio de armazenamento de energia da CATL, que ficou em primeiro lugar na participação de mercado da produção global de baterias de armazenamento de energia pela primeira vez. A CATL formou parcerias com empresas de energia chinesas de primeira linha, como China National Energy, SPIC, China Huadian Corporation, China Three Gorges Group, China Energy Engineering Corporation, além de importantes participantes internacionais do setor, como NextEra, Fluence, Wartsila, Tesla, Powin, Schneider Electric e Eaton, aplicando suas soluções avançadas de armazenamento de energia nos principais mercados, como China, Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, Austrália, etc. No futuro, a CATL unirá forças com mais parceiros para promover a transição energética e contribuir para os esforços globais para alcançar a neutralidade de carbono.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1818209/EnerOne.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1818210/EnerC.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1818211/48100_UPS_EnerU.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1818212/CATL_Booth.jpg

FONTE Contemporary Amperex Technology Co., Ltd.

