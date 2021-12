Soluções "finalmente" fáceis de usar e sem metilcelulose para substitutos de carne usando fibra cítrica Citri-Fi®

RIVER FALLS, Wisconsin, 13 de dezembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Fiberstar, Inc., líder em fibras cítricas de alto desempenho, lança novas soluções sem metilcelulose para criar substitutos de carne com rótulo limpo. "Este lançamento chega em um momento em que os fabricantes de alimentos estão procurando maneiras de melhorar a textura dos substitutos de carne, além dos rótulos dos alimentos", disse o presidente e CEO John Haen. "Muitas opções de rótulos limpos no mercado têm suas desvantagens que vão desde a complexidade da fabricação até a aceitação do consumidor." Por isso, a Fiberstar apresentou sua próxima geração de fibra cítrica texturizante Citri-Fi® TX20, que pode ser usada com proteínas vegetais específicas, como batata e/ou canola, para produzir análogos de carne sem metilcelulose.

Pacote de soluções de formulação de rótulo limpo para alternativas à carne

Desde o boom de alimentos à base de plantas, as empresas vêm buscando alternativas para a metixicelulose. Ao mesmo tempo, o mercado percebe que não há substituição individualizada. Como resultado, a Fiberstar construiu um pacote de soluções sem metilcelulose para alternativas de carne que satisfazem uma variedade de requisitos de produto. O novo Citri-Fi TX20, que oferece consistência, capacidade de enrijecimento e textura semelhante à carne, é um instrumento-chave neste pacote de soluções. "Atendemos a uma variedade de clientes que vão desde aqueles que precisam de opções sem alergênicos até aqueles que estão tentando criar produtos mais saudáveis sem gordura de ou de palma", explica John Haen. "Essas proteínas vegetais funcionam sinergicamente com Citri-Fi para criar a textura semelhante à carne, além da suculência e mordida deliciosa que os clientes esperam."

Além disso, neste pacote de soluções está a linha padrão de fibras cítricas Citri-Fi 100 que se liga à água e emulsifica para criar uma textura suculenta. Quando usadas nessas novas soluções sem metilcelulose, elas oferecem benefícios adicionais, como estabilidade ao calor e ao congelamento/descongelamento. Os produtos Citri-Fi são derivados de frutas cítricas de forma sustentável. O processo, que é livre de modificações químicas, resulta em um produto de alta fibra contendo quantidades iguais de fibras solúveis e insolúveis, o que lhe dá uma funcionalidade superior em comparação com outras fibras vegetais semelhantes no mercado.

Benefícios adicionais da fibra cítrica

As novas soluções sem metilcelulose da Fiberstar são de rótulo limpos e sem "E-number". As opções de rotulagem incluem fibra cítrica, polpa cítrica seca ou farinha cítrica. Citri-Fi é livre de alérgenos, sem glúten e têm certificação Não OGM (Livre de Organismos Geneticamente Modificados).

"A área de P&D continuará a inovar em novas soluções de rótulos limpos usando nossa tecnologia de fibra cítrica", afirma o Dr. Brock Lundberg, Ph.D., presidente de P&D e aplicações em alimentos. "Nossa experiência de longa data e a equipe técnica ágil reduzem o tempo de lançamento de nossos clientes no mercado, o que nos diferencia dos demais no setor."

Sobre a Fiberstar, Inc.: Fiberstar, Inc. www.FiberstarIngredients.com é uma empresa privada de biotecnologia inovadora focada em melhorar o desempenho dos alimentos por meio da fabricação e comercialização de ingredientes alimentícios à base de plantas com valor agregado. Sua maior marca, a Citri-Fi®, é uma fibra cítrica natural e de alto desempenho produzida de frutas cítricas. O processo físico, que é livre de modificações químicas, cria propriedades de alta retenção de água e emulsificação limpa que beneficiam carne, laticínios, panificação, condimentos, molhos, alimentos congelados, bebidas, alimentos para animais de estimação, alternativas para laticínios e substitutos de carne. A Citri-Fi é certificado GRAS (Geralmente reconhecido como seguro), não alergênico e Não OGM, e sem E-number. Com sede em River Falls, Wisconsin, com fabricação na Flórida e Wisconsin, a Fiberstar vende produtos em todo o mundo em mais de 65 países.

