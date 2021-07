Soluções inovadoras da ABB para carregamento de veículos elétricos chegam ao e-Consórcio

SÃO PAULO, 15 de julho de 2021 /PRNewswire/ -- A ABB Eletrificação, líder global no segmento de recarga para mobilidade elétrica, será parceira estratégica da Volkswagen Caminhões e Ônibus no e-Consórcio, que está dando início a uma nova era de produtos e soluções para o ecossistema de transporte e logística. Em conjunto com aliados de peso mundial para o negócio, a montadora passa a oferecer consultoria para a viabilização da mobilidade elétrica.

A ABB será responsável pelo fornecimento da infraestrutura de recarga no cliente, levando ao e-Consórcio sua vasta experiência mundial em mobilidade elétrica. Com um portfólio completo de soluções e serviços de carregamento, a empresa oferece desde diferentes estações com elevada capacidade energética a soluções inteligentes e diversificadas para o abastecimento de vários veículos em um mesmo local.

Os carregadores de alta potência têm a capacidade de alimentar os caminhões com 24 a 150 kw/h de acordo com a sua configuração, além de permitirem a recarga de múltiplos veículos simultaneamente. Para a melhor escolha, a ABB e demais parceiras vão atuar ainda junto com a Volkswagen Caminhões e Ônibus na orientação do cliente.

Em linha com o conceito sob medida da marca, os clientes vão ter sempre à disposição uma equipe especializada da montadora e de seus parceiros para orientar sobre a melhor solução de carregamento e energia para a aplicação visando ao melhor custo total de operação.

Lançado em 2019, o inédito e-Consórcio prevê desde a montagem até a infraestrutura de recarga e gerenciamento de ciclo de vida da bateria desses caminhões, integrando toda a cadeia de fornecedores. Com isso, a iniciativa facilita o acesso à tecnologia elétrica em veículos comerciais. O e-Consórcio segue o modelo do Consórcio Modular, um sistema de produção único no mundo e revolucionário desde sua criação.

A ABB lidera a infraestrutura de carregamento de veículos elétricos, com portfólio amplo de equipamentos inteligentes e conectados, dando suporte a todos os padrões normatizados de carregamento de veículos elétricos. Além disso, a empresa oferece uma resposta integral, com soluções dedicadas de carregamento para qualquer tipo de localização e serviço, seja para uso público ou para frotas de veículos elétricos, leves e pesados. Os carregadores podem integrar-se com qualquer aplicação de pagamento ou outros serviços via protocolo de comunicação OCPP, além disto, os carregadores conectados à internet da ABB permitem gerenciamento remoto antecipando as necessidades de carregamento e de futuras manutenções. A ABB possui uma vasta experiência no desenvolvimento, instalação, manutenção e gestão de sistemas de mobilidade elétrica, trazendo novas tecnologias para um mundo mais sustentável e tecnológico.

Sobre a ABB

A Divisão de Eletrificação é um braço da ABB, empresa líder global em tecnologia que impulsiona a transformação da sociedade e da indústria para um futuro mais produtivo e sustentável. Ao conectar software ao seu portfólio de eletrificação, robótica, automação e soluções de acionamentos, motores e geradores, a ABB expande os limites da tecnologia para levar o desempenho a novos níveis. Com uma história de excelência que remonta a mais de 130 anos, o sucesso da ABB é impulsionado por cerca de 105.000 funcionários talentosos em mais de 100 países. www.abb.com

FONTE ABB Eletrificação

